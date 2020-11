Oczywiście dzisiaj sytuacja jest zgoła odmienna. Ponowne natrafienie na ten sam wpis, zdjęcie, film lub link jest naprawdę mało prawdopodobne, o ile ktoś ze znajomych nie skomentuje lub nie polubi danego postu, co może spowodować powtórne wyświetlenie go, jako nowa aktywność. Facebook nie jest dla mnie miejscem, gdzie śledzę informacje i wiadomości, bo żart o tym, że na Twitterze czyta się analizy meczu piłkarskiego z poprzedniego dnia, a na Facebooku ogląda zdjęcia z zawodnikami wychodzącymi na murawę oddaje w 100% to, co jest nie tak z serwisem Marka Zuckerberga.

Facebook bywa przydatny

Nie da się jednak ukryć, że to na Facebook toczy się duża część dyskusji na interesujące mnie tematy, bo przecież sam dobierałem sobie strony i grupy wpisujące się w moje hobby. Czasem nawet przypadkowo można natknąć się na informację, której odnalezienie w inny sposób byłoby dość utrudnione.

Logowanie przez Facebooka: czy jest bezpieczne?

Webowa wersja Facebooka pozwala na wymuszenie wyświetlania aktywności od najnowszych, ale nawet wtedy pierwsze skrzypce odgrywają algorytmy Facebooka decydujące o tym, co powinien mi pokazać, a co nie. Nic na to nie poradzimy i należy się pogodzić z taką polityką serwisu, ale jeśli na urządzeniu mobilnym również byłoby to możliwe, to warto byłoby spróbować choćby z takiej opcji sortowania treści.

