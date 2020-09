Dzisiaj poruszę moim zdaniem bardzo ważny, a równocześnie bardzo trudny i skomplikowany moralnie temat. Dlatego swój komentarz postaram się ograniczyć do absolutnego minimum.

Media na całym świecie poinformowały, że Facebook zablokował konto Alaina Cocq, Francuza, który postanowił zrobić stream ze swojej śmierci. To gdzie tu dylemat? W tym, że jego śmierć to tak naprawdę jego codzienność.

Winny rząd?

Alain Cocq cierpi na bardzo rzadkie schorzenie, które powoduje, że ściany jego tętnic sklejają się ze sobą. Pozwólcie, że nie będę się wdawał w szczegóły medyczne, bo nie czuję się w kompetentny w tym zakresie, a dodatkowo przegląd chorób naszego bohatera w tej opowieści nie ma większego znaczenia. To co jest kluczowe to fakt, że Alain jest śmiertelnie chory, cierpi i nie ma szans na to, aby jego stan się poprawił.

Alain Cocq wystąpił do prezydenta Emmanuela Macrona z prośbą o udzielenie mu zgody na eutanazję. Zgody takiej nie dostał. Prezydent Francji stwierdził, że nie może wyjść ponad obowiązujące przepisy i z tego powodu musi odmówić.

Brak akceptacji nie sprawił, że plany Alaina uległy zmianie. Postanowił nagłośnić całą sytuację i wybrał do tego chyba najprostszy sposób jakim jest Facebook. Liczył na to, że dzięki ukazaniu swojego cierpienia zbierze niezbędne mu wsparcie do przeforsowania swojego żądania.

Facebook nie wyraża na to zgody

No i tu zaczynają się – moim zdaniem – schody na tle moralnym. Facebook nie jest aż tak bezduszny jak się może wydawać. Jego polityka dotycząca tego co wolno pokazywać, a czego nie, jest bardzo surowa, jeśli chodzi o takie rzeczy jak robienie sobie krzywdy czy filmowanie prób popełnienia samobójstwa.

Właśnie tak zostało sklasyfikowane to co prezentował Alain Cocq, który w ramach sprzeciwu wobec zakazu francuskiego rządu rozpoczął głodówkę i odmówił przyjmowania lekarstw. Przedstawiciel Facebooka nie ma łatwego zadania, jeśli chodzi o kontakt z mediami w tej sprawie. Rozumieją i szanują, że Cocq chce „zwrócić uwagę na skomplikowane zagadnienie”, ale ich zasady są jasne i uważają, że to co robi to nic innego jak próba samobójcza.