Mark Zuckerberg opowiada o kolejnym wielkim kroku Facebooka. Prawdopodobnie Wam się nie spodoba

VR Facebooka nie zakończy się na grach wideo

Podczas wywiadu udzielonego The Information, Zuckerberg opowiedział co nieco na temat dalszych planów Facebooka. A wśród nich sporo jest miejsca dla wirtualnej rzeczywistości, która miałaby wprowadzić społecznościowy charakter serwisu na zupełnie nowy poziom. Wszystko to dzięki awatarom, które miałyby być… bardziej ludzkie. Jak powiedział Zuckerberg, jedną z wielkich nowości w świecie wirtualnej rzeczywistości będzie dokładne śledzenie wzroku oraz ekspresji użytkownika, co pozwoli stworzyć dużo bardziej realistyczne awatary. Ta rewolucja przełoży się na zupełnie nową jakość obcowania z innymi użytkownikami w wirtualnej rzeczywistości.

Mark Zuckerberg mówi wprost, że obecnie ich VR koncentruje się na tym, by upakować możliwie jak najwięcej czujników. To one będą odpowiedzialne za stworzenie lepszych wrażeń podczas obcowania z innymi użytkownikami. Na tę chwilę wirtualna rzeczywistość ogranicza się do gier wideo i doświadczeń, które są tak naprawdę demem technologicznym. W ciągu najbliższych lat Zuckerberg chciałby stworzyć możliwość kreowania realistycznych awatarów — takich, które pozwolą nawet na utrzymanie kontaktu wzrokowego.