Facebook z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu opublikował post na swoim blogu, w którym chwali się nowymi zabezpieczeniami wprowadzonymi do aplikacji Messenger. Dzięki nowym opcjom, łatwiej będziecie mogli zdecydować kto może do was napisać, sprawdzić jakich użytkowników blokujecie, a także ograniczyć rozprzestrzenianie się złośliwych informacji.