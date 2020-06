Podczas porannej prasówki artykuł w którym Facebook pozywa inne firmy sprawił, że przypomniały mi się poniższe słowa.

Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem

Spokojnie, spokojnie, nie idziemy w kierunku religii. Zapewne kojarzycie niezliczone pozwy, oskarżenia i hejt płynący w kierunku króla mediów społecznościowych jakim jest Facebook? Jaki motyw najczęściej się w tym wszystkim przebija? Wykradanie danych, manipulowanie, szpiegowanie, no ogólnie masa mało przyjemnych spraw. Rolę się odwracają i okazuje się, że to teraz Facebook pozywa innych za to, że robią to co on już robił! Normalnie świat staje na głowie.

Facebook pozywa w Hiszpanii i USA

Pierwszy dotyczy hiszpańskiej firmy MGP25 Cybering Services. Według Facebooka firma ta zajmuje się sprzedażą lajków i komentarzy na serwisie Instagram.

Facebook oskarża ich o omijanie ograniczeń Instagrama dotyczących sztucznych interakcji. MGP25 jest w stanie to osiągnąć dzięki bardzo skutecznemu symulowaniu i podszywaniu się pod oficjalną aplikacją. Potrafią wręcz odtworzyć to w jaki sposób apka łączy się z systemami Facebooka. Mówiąc krótko, MGP25 sprzedaje interakcje z treściami, czerpie z tego korzyść, a Facebook tego nie chce

Drugi pozew został złożony w Stanach Zjednoczonych i dotyczy Mohammada Zaghara, który to jest właścicielem Massroot8.com.

Według oficjalnych informacji, strona ma zapewniać zarządzanie wieloma kontami równocześnie w serwisie Facebook. Jednak serwis Pana Zaghara wykrada podane hasła (serio wykrada skoro sami je oddają?) zaraz po rejestracji konta na ich stronie. Następnie – i tu robi się zabawnie – Zaghar szpieguje konta użytkowników w celu zbierania danych o nich i ich znajomych. Brzmi znajomo? Jednak żeby zachować trochę powagi należy dodać, że to szpiegowanie odbywa się m.in. po przez bezpośrednie wejście na konta osób, które zostawiły hasło w serwisie Massroot8.com.

To nie pierwsza taka akcja

Oczywiście to nie pierwsze tego typu działanie ze strony Facebooka. Wystarczy chwilę poszperać, a szybko okazuje się, że złożyli oni ok. 10 pozwów od początku 2019 roku. Z reguły dotyczą one działań takich jak:

wykradanie/zbieranie danych o użytkownikach

oszustwa związane z wykorzystaniem reklam

podstawianie użytkownikom do ściągnięcia oprogramowania typu malware

oszustwa związane COVID-19

Tak dochodzę do problemu jaki mam z królem mediów społecznościowych. Mają oni tyle grzechów na sumieniu, tyle przekrętów i trupów w szafie o których nie wiemy, że nie mogę przestać się śmiać.

Firma oskarżana niemal o wszystko co związane z wyciekami danych i ich wykradaniem, szpiegowaniem składa pozwy przeciw firmom, które zasadniczo robią to samo…tylko za ich pośrednictwem. Temat jest poważny, a pierwsza myśl jaka przychodzi mi do głowy to

Nie lubicie jak ktoś podbiera wasz kawałek tortu?

Sytuacja jest poważna, a my to olejemy

Facebook twierdzi, że serwis Massroot8.com wykradł dane dostępowe do blisko 5500 kont. To ogromny zbiór danych, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że dane dotyczą również ich znajomych. Bez wątpienia jest to coś co nie powinno mieć miejsca, jednak reputacja Facebooka jest tak zdewastowana, że prawie nikt nie weźmie tego na poważnie.

Zastanawiam się co by się musiało zadziać, aby FB odzyskał reputację i przestał być traktowany jako symbol zła wcielonego. Macie pomysł?