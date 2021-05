Facebook nie działa. Problemy z Messengerem i Instagramem

Jak na razie Facebook nie odniósł się do aktualnych problemów – nie wiemy, czy problem dotyczy tylko konkretnego regionu, czy kłopoty nie pojawią się także zagranicą. Liczba zgłoszeń w serwisie downdetector zbliża się do 100 z ostatnich kilku godzin, natomiast na mapie można zauważyć, że problemy z Facebookiem pojawiają się przede wszystkim w Warszawie, Lublinie, Krakowie oraz Gdyni.

Aktualizacja:

Niewiele zgłoszeń pojawiło się natomiast na podstronie downdetectora dedykowanej WhatsAppowi – komunikatorowi, który należy do Facebooka, więc po części na pewno korzysta z jego infrastruktury. Wygląda więc na to, że problem dotyczy głównych produktów Facebooka, a nie całej infrastruktury. Przed godziną 22 problem jeszcze nie ustąpił w moim przypadku – Facebook nadal nie wyświetla profili w całości, lecz jest w stanie wczytać tylko część informacji oraz grafik. Poprawiła się za to sytuacja z Messengerem, który nareszcie odbiera i wysyła wiadomości.