Facebook mówi o wyjściu z Europy, a ja nie mogę przestać się śmiać

Przy porannej czy popołudniowej prasówce czasami trafiają się tematy przez które po prostu nie mogę przestać się śmiać. To rzadkie zjawisko, ale co jakiś czas zdarza się. I wiecie co? Dzisiaj jest ten dzień. Bo, gdy widzę nagłówek w stylu „Facebook grozi zaprzestaniem prowadzenia działalności w Europie”, to nie pozostaje mi nic innego jak się śmiać. No, ale po kolei. O co chodzi z tym wyjściem?

Zakaz przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych

Powodem takiej reakcji ze strony Facebooka jest ryzyko wprowadzenia regulacji zakazującej wysyłanie danych użytkowników z Europy do USA. Będzie to efekt orzeczenia Sądu Najwyższego Irlandii, które wynika ze sporu prawnego między firmą Marka Zuckerberga, a Komisją Bezpieczeństwa Danych (DPC). Sprawa jest więc poważna. Sąd nakazał zawieszenia transferu danych.

Nie trzeba było długo czekać na oficjalne stanowisk ze strony Facebooka. Yvonne Cunnane mówi:

Nie jest dla nas jasne, jak firma w tych okolicznościach mogłaby dalej świadczyć usługi związane z Facebokiem i Instagramem w Unii Europejskiej

W następnym kroku firma wysłała oficjalny list do irlandzkiego sądu w którym argumentuje, że zawieszenie możliwości transferu danych będzie miało ogromny wpływ na to jak funkcjonuje sieć społecznościowa w Europie. Pamiętajmym, że wszystko co jest nam serwowane bazuje na zebraniu i przeanalizowaniu wszystkiego co o nas zebrano.