Nowy interfejs mobilnego Facebooka – mała zmiana o dużym znaczeniu

Dziś popołudniu Facebook przywitał mnie zaktualizowanym układem, który przeniósł skrót do menu aplikacji na środek paska nawigacyjnego z prawego roku. Co więcej, zamiast klasycznej ikonki (czarny zarys na białym tle, gdy mamy jasny motyw), postanowiono go w pewien sposób uwypuklić dodając niebieskie tło. To od razu przykuło moją uwagę i chyba o to chodziło Facebookowi – czyżby klasyczny skrót na skraju ekranu nie był zauważany przez użytkowników?

Na ten ruch Facebooka użytkownicy czekali kilka lat. Serwis pozwoli posegregować wpisy chronologicznie

Działanie skrótu nie zmieniło się, choć jego nowe położenie spowodowało, że nieco bardziej po prawej są teraz skróty do Grupy oraz Powiadomień. Nowy układ może być tylko tymczasowy lub to zapowiedź szerszego wprowadzenia nowego przycisku menu w centralnej części paska. Czy u Was się już pojawił?