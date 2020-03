Messenger na iOS-ie będzie szybszy, prostszy, lżejszy i pozbawiony idiotycznych zakładek

Messenger ma stać się zauważalnie szybszy. Mark Zuckerberg powiedział, że każdy z użytkowników zauważy znaczną poprawę i różnicę pomiędzy pozostałymi zainstalowanymi aplikacjami. O ile Facebook nie koloryzuje, jest się z czego cieszyć. Osoby, które traktują Messengera jako podstawowy komunikator, używają go w ciągu dnia wielokrotnie zyskają dużo większy komfort. Niby to nic wielkiego, ale kiedy otwieramy aplikację, by po prostu komuś odpisać, nawet krótkie sekundy mogą zrobić nam różnicę w przyjemności korzystania z niej, Na blogu inżynieryjnym ekipa Facebooka przyznała, że całkowicie przepisano bazę kodu.

Facebook zaznaczył, że przez przeróbkę kilka funkcji tymczasowo będzie niedostępnym. Nie określono jednak, które z nich zostaną na stałe usunięte. Najbliższą zmianą ma być usunięcie funkcji odkrywania (Discover). W tej zakładce znajdowały się również messengerowe gry, więc możemy zakładać, że i one zostaną usunięte wraz z przeprojektowanie. Czy ktoś w ogóle będzie za nimi tęsknił? Sama pomacham im z szerokim uśmiechem na pożegnanie, z otwartymi ramionami przyjmując lżejszą i szybszą wersję aplikacji.