Facebook od lat prowadzi pracę nad tym, żeby zintegrować swoje usługi. Widać to na każdym kroku – marka przeszła rebranding, żeby połączyć dzięki niemu wszystkie serwisy, już od dłuższego czasu konta w portalach „dużego F” można połączyć, a od niedawna ich użytkownicy mogą ze sobą rozmawiać. Niedawno też ogłoszono, że Messenger zacznie wchłaniać inne usługi komunikacyjne platform. Teraz jednak ta integracja idzie o krok naprzód i już niedługo możemy mieć problem z rozróżnieniem, na którym z serwisów właściwie jesteśmy.

Stories z Instagrama natywnie na portalu Facebook

W przypadku tych dwóch serwisów społecznościowych głębsza integracja była tylko kwestią czasu. Facebook właśnie potwierdził, że pracuje nad funkcją, dzięki której stories użytkowników instagrama będą widoczne także dla znajomych tych ludzi na portalu Facebook. Stories z innej platformy będą widoczne oczywiście tylko, jeżeli jesteśmy z tą osobą związani na obu profilach i oznaczone będzie obwolutą w kolorze Instagrama. Jest to ciekawy ruch, szczególnie w sytuacji, w której relacje z hukiem wyleciały chociażby z messengera i zostały tam zastąpione przez „pokoje”. Być może Facebook widzi, że ludzie wolą do takich aktywności używać narzędzi na Instagramie i po prostu chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu – dalej integrować swoje platformy oraz zapewnić jednemu z serwisu darmowy dopływ treści.

CONFIRMED… by Facebook Comms rep: pic.twitter.com/MWSEcqp3hv — Matt Navarra (@MattNavarra) September 4, 2020

Jest to jednak bardzo dobry moment na to, by się zastanowić, czy to co widzimy (integracja czatu, integracja stories) nie jest właściwie próbą przyzwyczajenia użytkowników do tego, że Facebook i Instagram mogą być… jednym serwisem. Pomyślcie o tym – w obu można wrzucać zdjęcia, tworzyć relację czy rozmawiać ze znajomymi czy obserwować wątki. Nie byłoby dla mnie dużym zaskoczeniem, gdyby w jednej w przyszłych aktualizacji Facebook zaproponował połączenie tych dwóch platform, tworząc np. specjalne instagramowe konto na Facebooku, któe byłoby skupione dookoła fotografii. Moim zdaniem nie byłoby to tak nierealne.

Co sądzicie o takim pomyśle. Pożegnalibyście Instagram na rzecz Facebooka?

