Facebook. 7 rzeczy, za które go nienawidzę

Nienawidzę Facebooka, bo… wiem doskonale, jakie dane zbiera

Już pal licho z tym, że takie dane są anonimizowane i nie da się dojść do tego, co i o kim wie Facebook. Pewnie i się da, choć to pewnie karkołomny wyczyn. Niemniej, chodzi o to, jakie dane są przez Facebooka zbierane. I jak one mogą być interpretowane. Nie jest problemem to, by targetować reklamy na ludzi o określonych dochodach – istotne jest to, aby wybrać odpowiednie opcje. Facebook jest w stanie doskonale ocenić, ile zarabiamy i to nie jest niczym dziwnym dla osób, które się tym zajmują. Można targetować reklamy także na świeżo upieczonych rodziców, świeżo upieczone żony, mężów i tak dalej. Informacja jest wartością – a dobra informacja jest warta jeszcze więcej. Uświadomienie sobie ogromu danych, jakie Facebook zbiera na nasz temat jest kluczem do wyrobienia sobie pewnej niechęci do tej platformy społecznościowej.

Nienawidzę Facebooka, bo… mnie zmęczył

Nic nowego (i ciekawego) od Facebooka nie pojawiło się od lat. No, może poza nowym wyglądem w odsłonie webowej, który nie każdemu przypadł do gustu. Nie da się być cały czas tak samo zadowolonym z tego samego – zwłaszcza, jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, które mocno zmieniają się w ciągu lat – między innymi ze względu na zmiany w samych społeczeństwach. Też macie wrażenie, że Facebook sprzed 10 lat to zdecydowanie nie to samo, co działo się 10 lat temu? Macie takie odczucie, że kiedyś było mniej shitstormów, słabych treści i materiałów od osób, których zdecydowanie nie chcieliśmy mieć w naszym newsfeedzie? Nie mówię tutaj teraz o ilości reklam na Facebooku, tego nie da się łatwo przełożyć na konkretne lata. Zmęczenie Facebookiem postępowało przez lata i obecnie przybiera już rozmiary „wyczerpania”.

Nienawidzę Facebooka, bo… nowa odsłona webowa jest koszmarna

I była koszmarem dla osób, które korzystają z narzędzi biznesowych przez pewien okres czasu. Jedni korzystali z nowego, „lżejszego” Facebooka jeszcze przed oficjalnym wdrożeniem go na dobre – inni natomiast zostali zmuszeni do przejścia na niego z dnia na dzień. Można było odwlekać moment ostatecznego przejścia, ale… odwlekanie go do niczego nie prowadzi, prawda? Ostatecznie i tak wszyscy znaleźliśmy się na łonie nowego Facebooka, która wcale nie jest lżejsza jak zapowiadano. Jest po prostu inna. Czy lepsza? Newsfeed pozostał ten sam, czyli nie do przyjęcia dla mnie. Szczerze, to upodobnienie się do Twittera jedynie obnażyło to, jak bardzo ociężałym serwisem jest Facebook i dlaczego z niego nie korzystam, szczególnie na komputerach.