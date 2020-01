Materiały „deepfake” zbanowane przez Facebooka. Rychło w czas

Czytaj więcej: Przez TikToka czeka nas zalew deepfake’ów

Właśnie wybory prezydenckie w USA, które zbliżają się wielkimi krokami są doskonałą okazją ku temu, aby przyjrzeć się, jak wygląda „rynek dezinformacji” w internecie. Po fake newsach, które świetnie się rozprzestrzeniają przyszedł czas na materiały „deepfake”, które są niezwykle niebezpieczne m. in. dlatego, że materiały wizualne mocno oddziałują na konsumentów. Jak pokazały turbulencje związane z „fejkami”, konsumenci treści nie mają kompetencji ku temu, aby rozpoznawać fałszywe przekazy. Stąd też szczególna troska związana z „deepfake”. Facebook chce z nimi walczyć banując je całkowicie. Nie zlikwiduje to jednak problemu w całości.

Facebook, aby skonkretyzować o jakie treści mu chodzi zbudował kryteria, w którym umieszczono całkiem ciekawe definicje:

It has been edited or synthesized – beyond adjustments for clarity or quality – in ways that aren’t apparent to an average person and would likely mislead someone into thinking that a subject of the video said words that they did not actually say.