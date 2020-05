Facebook gasi światła. Ciemny tryb serwisu w przeglądarce dostępny dla wszystkich

Jak włączyć ciemny tryb Facebook w przeglądarce?

Często przełączanie się na ciemny tryb lub na nową wersję serwisu nie jest tak intuicyjne jak być powinno. Facebook ma w tym temacie coś do powiedzenia – wielokrotnie nowe wersje serwisu pojawiały się u jednych, do drugich w ogóle nie trafiały albo trzeba było na nie czekać miesiącami. W dodatku kiedy już FB w przeglądarce zmienił swój wygląd, nie było powrotu. Tym razem jednak to dosłownie dwa kliknięcia, w dodatku przełącznik umieszczono w łatwym do znalezienia miejscu.

na granatowym panelu na samej górze wybieracie strzałkę w dół

zaraz nad przyciskiem „wyloguj się” znajdziecie przycisk „zacznij korzystać z nowego Facebooka„

I tyle. Warto też dodać, że w nowej wersji Facebooka istnieje możliwość przełączania się między ciemnym a jasnym trybem. Przełącznik znajdziecie po rozwinięciu strzałki w dół w nowej wersji Facebooka.

Jak przełączyć na klasyczną wersję Facebooka?

W razie gdyby jednak ciemny tryb Wam się nie spodobał, nie ma co panikować – można wrócić do poprzedniego wyglądu. Trzeba zrobić w zasadzie to samo, co przy przełączaniu się na ciemny tryb – rozwinąć strzałkę w dół i wybrać „przełącz na klasyczną wersję Facebooka„.

Jak podoba Wam się nowy wygląd Facebooka w przeglądarce? I jak Waszym zdaniem wypada na tle klasycznej wersji?