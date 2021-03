Facebook pozwoli chronologicznie uporządkować wpisy. Na powrót tej opcji użytkownicy czekali kilka lat

Nie algorytmy, a chronologia. Jak czytamy w ostatnim wpisie newsroomowym Facebooka już niebawem to użytkownicy będą mogli decydować w jaki sposób chcą wyświetlać wpisy i przełączać się między dwoma dostępnymi opcjami według własnego widzimisię. W pierwszej kolejności nowości te trafią do aplikacji na Androida, a dopiero chwilę później na iOS. Na nowości przyjdzie nam jeszcze kilka dni (a kto wie, może tygodni) poczekać — ale biorąc pod uwagę że jest to jedna z tych zmian, której użytkownicy wypatrują od dawna — myślę, że będzie warto. To prawdopodobnie dużo lepsza zmiana, niż dodanie Ulubionych — czyli zestawu kilkudziesięciu profili oraz stron z którymi chcemy być zawsze na bieżąco.

Facebook stawia na transparentność. Powie nam dlaczego podsuwa nam dane wpisy

Facebook i transparentność brzmi jak oksymoron. A jednak, portal wkrótce ma informować użytkowników na jakiej podstawie podrzucił wpisy, które widzimy z dopiskiem „Sugerowane dla ciebie”. Ponadto serwis pozwoli ograniczać grupy użytkowników, którzy będą mogli komentować dodawane przez nas wpisy. Niby drobnostka, ale — w zależności od rozmiaru grupy znajomych — może okazać się dla wielu pomocna.