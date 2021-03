Karuzela kręci się dalej. Teraz Facebook grozi Kanadzie

Kanadyjscy politycy, w szczególności minister Steven Guilbeault otwarcie przyznają, że chcą u siebie wprowadzić model bazujący na tym, co zostało osiągnięte w Australii. Pytanie więc polega na tym, czy takie „straszenie” ma w ogóle sens. Argument o blokowaniu treści już raz nie zdał egzaminu, ponieważ chcąc nie chcąc Facebook został przymuszony do przestrzegania lokalnego prawa. Stosowanie go w tym wypadku i to na tak wczesnym stadium rozważań pokazuje, jak bardzo platforma desperacko chce uniknąć podobnego losu w kolejnym kraju.

Moim zdaniem – Kanadyjczycy mają w rękach wszystkie mocne karty i także tam Facebook i Google będą musiały płacić wydawcom, a to może pociągnąć za sobą tworzenie takich regulacji także w innych krajach. Trzeba się więc przygotować, że ta karuzela jeszcze długo będzie się kręcić, bo tak, jak kolejne narody będą chciały uszczknąć z dochodów platformy coś dla siebie, tak Facebook (i prawdopodobnie Google) nie będą zamierzały odpuścić.

