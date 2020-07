Piekło zamarzło, Facebook zmienia swoją politykę w sprawie reklam. Szkoda tylko, że to pic na wodę

Nie jest tak pięknie

Pierwsze otrzeźwienie przyszło bardzo szybko. Nie mówimy o permanentnej blokadzie czy nawet o długotrwałej. Będzie to jedynie kilka dni całkowitego blackoutu przed samymi wyborami, w trakcie których nie będzie można publikować tego typu materiałów. Taka swoista cisza wyborcza.

Chciałbym powiedzieć „nareszcie!”, ale jedyne co mogę powiedzieć to „dlaczego tak mało?”. Oczywiście jak nie wiemy o co chodzi to chodzi o pieniądze. W końcu reklamy to dla Facebooka kura znoszące złote jajka, a sztaby wyborcze nie szczędzą kasy na promowanie swoich kandydatów i oczernianie pozostałych. Facebook (póki co) nie pozwoli sobie na odcięcie tego źródła gotówki, jednak wydaje mi się, że prędzej czy później zostanie do tego zmuszony.

Dla pełnego obrazu dodam, że w momencie pisania tego artykułu nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska Facebooka które by potwierdzało w 100%, że taki blackout będzie miał miejsce.

PR? A co to?

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć z jak ogromnymi problemami wizerunkowi zmaga się Facebook. Ciężko ostatnio o miesiąc, a nawet tydzień, w którym nie jest on grillowany z jakiegoś powodu. Skandali i problemów jest tak wiele, że ciężko to wszystko ogarnąć.

Mark Zuckerberg był do tej pory nieugięty. Nie zgadzał się z podejściem Twittera, który już jakiś czas temu zbanował wszystkie reklamy polityczne. Nie przejmował się bojkotem ponad 1000 firm, które powiedziały, że mają dość i zawiesiły swoje reklamy na FB. Jednak zaczyna pękać i musi coś zrobić. Raczej nie ma tu mowy o robieniu dobrego PRu czy poprawie wizerunku, chodzi bardziej o to, aby wszystko przestało lecieć na łeb na szyję.

Zobaczymy jak się sprawa rozwinie. Może za jakiś czas z radością Wam napiszę, że zmiana jest permanentna i Facebook przestanie nas bombardować politycznymi reklamami również u nas. Czas pokaże.