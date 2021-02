Facebook Bars, czyli nowa aplikacja firmy do… rapowania?

Jak bardzo bym się z tym chciał nie zgodzić, to pod kątem popularności muzyka rapowa/hip-hopowa znacznie przebiła takie gatunki jak hard rock czy heavy metal. Jakby na to nie patrzeć, jest też to typ muzyki z nieco niższym progiem wejścia, ponieważ do jej tworzenia w większości wymagane są tylko nasze umiejętności i kreatywność. Dlatego też wielu ludzi próbuje swoich sił, tworząc i publikując własne nagrania w sieci. A jak wiadomo, jeszcze nie wymyślono takiego popularnego trendu, którego nie dałoby się zmonetyzować. I to właśnie zamierza zrobić Facebook.

Facebook tworzy nową aplikację, przez którą będzie można podzielić się swoim rapem

Bars to nowy pomysł Facebooka na walkę z TikTokiem, który aktualnie wchodzi w wersję beta. Aplikacja ma na celu maksymalne ułatwienie tworzenia muzyki. Program będzie miał w swojej bibliotece gotowe podkłady, do których można będzie dołożyć swoją twórczość. Siłą aplikacji ma być łatwość nagrywania i dzielenia się swoimi nagraniami nie tylko na Facebooku, ale też w innych mediach społecznościowych.