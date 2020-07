Kiedy wszyscy Ci zarzucają, że Twój produkt to narzędzie zła i jest źródłem szerzącej się na świecie dezinformacji to jeszcze nie jest tak wielki problem. W końcu możesz zawsze powiedzieć, że to zazdrość i mowa nienawiści skierowana przeciwko Tobie, a Ty nie chcesz kontrolować tego co ludzie mówią bo istnieje wolność słowa. Jednak w momencie kiedy samemu zlecasz audyt polityki wewnętrznej którego efektem jest raport potwierdzający wspomnianą już tezę to robi się trochę niezręcznie.

Dokładnie w takiej sytuacji znajduje się ulubieniec publiczności. Jedyny w swoim rodzaju, przez wielu uważany za cyborga…Mark Zuckerberg. Tak tak, audyt zlecony przez Facebooka nie zostawia na firmie suchej nitki w kwestii praw człowieka i mowy nienawiści.

Echo echo echooooo

Opracowanie audytu zajęło kilka miesięcy. Zgodnie z oficjalnymi informacjami w trakcie tego procesu spotkano się z kilkunastoma organizacjami związanymi z walką o prawa człowieka, aby jak najlepiej zrozumieć na jakich problemach powinien skupić się Facebook.

Finalny raport nie pozostawia na firmie suchej nitki. Wyraźnie wskazuje, że decyzje zarządu doprowadziły do sytuacji w której serwis zagraża prawom człowieka, tworzy wirtualne komory wzmacniające treści ekstremistyczne oraz mowę nienawiści, a także szerzy dezinformację na skalę kraju, a w niektórych sytuacjach globu.

Jakbyśmy gdzieś to już wszystko słyszeli…prawda? Ale przecież to wolność słowa!!

Donald Trump w centrum

Kolejny raz mamy do czynienia z silnym łączeniem działalności obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa na serwisie Facebook. Raport jako przykład podaje szerzone przez Trumpa fałszywe informacje na temat głosowania korespondencyjnego w stanach Nevada i Michigan, co może mieć realny wpływ na wynik zbliżających się wyborów.

W audycie podkreślono, że brak reakcji ze strony władz serwisu może doprowadzić do sytuacji w której inni politycy, organizacje czy nawet celebryci będą szerzyć kłamstwa dla czerpania z tego prywatnych lub politycznych korzyści. Brak reakcji i oznaczania treści jako szkodliwe/niebezpieczne/niewłaściwe na wzór Twittera również uznane zostało za poważne zaniedbanie.

Jak wiecie Mark Zuckerberg zawsze zasłania się prawem do wolności słowa, jednak i ten argument został obalony, żeby nie powiedzieć zdewastowany przez wyniki audytu. Zaznaczone zostało, że sytuacja w której politycy i osoby wpływowe nie muszą przestrzegać tych samych zasad co cała reszta doprowadza do tworzenia się hierarchii w której silniejszy głos (nawet fałszywy) przykrywa słabszy. Autorzy raportu podkreślają, że taka sytuacja nie ma żadnego związku z prawem do wolności słowa.

Szereg rekomendacji – czy coś z tego wyniknie?

Laura W. Murphy, główna autorka raportu, zaznacza, że zawiera on szereg rekomendacji, które powinny zostać wdrożone w ramach całej organizacji, aby sytuacja uległa poprawie. Pierwszym i najważniejszym jest dokładna analiza algorytmu tak, aby zniwelować efekty uprzedzenia i dyskryminacji.

Innym ważnym wnioskiem jest zwrócenie uwagi na to, że cała firma powinna zainwestować w poszerzenie swojej wiedzy i lepsze zrozumienie tematów związanych ze zorganizowanym szerzeniem nienawiści i zabronić – tu cytuje – wychwalania, wspierania i reprezentowania…białego nacjonalizmu.