Face ID zmierza na Maki. Potwierdza to kod w Big Sur

Face ID – z iPhone’ów na komputery

Kiedy Apple wprowadziło Face ID dla iPhone’a X był to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów dostępnych dla konsumentów w tamtym czasie. Musiały minąć jednak 3 długie lata, zanim ta technologia przejdzie ze smartfonu do komputera osobistego. O tym, że tam trafi wiemy dzięki ludziom z MacRumors, którzy w ostatniej becie systemu operacyjnego Big Sur odnaleźli rozszerzenie o nazwie „PearlCamera”. Jest to ważne, ponieważ „Pearl” to nazwa kodowa Face ID od momentu, kiedy technologia ta zadebiutowała w 2017 r. Oprócz tego w tym rozszerzeniu znajdują się także inne nawiązania do rozpoznawania twarzy, m.in „FaceDetect” czy „BioCapture”. Oznacza to, że być może któryś z nadchodzących Maków (choć nie wiadomo, który miałby to być) będzie wyposażony już w taki sam zestaw do rozpoznawania twarzy co najnowsze iPhone’y.

Co powiedzielibyście na FaceID dla Maków?

