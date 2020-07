Money in Excel to tylko początek

Podczas premiery Microsoft 365 ujrzeliśmy kilka ciekawych nowości w Excelu, z których jedna najbardziej zapadła mi w pamięć. Jest nią funkcja łączenia aplikacji z naszym kontem w banku, dzięki czemu wszystkie wpływy i wydatki (dzięki specjalnemu API) będą automatycznie importowane do arkusza. Tam statystyki byłyby gotowe do przetwarzania na jakikolwiek sposób byśmy chcieli, bo możemy skorzystać z gotowych rozwiązań i szablonów, które będą nam przygotowywać raporty i wykresy.

Nowy wygląd Office w przeglądarce to krok w dobrą stronę

Dzięki temu możemy być na bieżąco ze swoimi finansami bez kroku, który polegał na eksporcie i imporcie liczb. Niestety, funkcja ta jeszcze nie pojawiła się w Polsce, ale gdyby tylko taka możliwość się pojawiła, to z chęcią bym ją wypróbował.

Nowe typy danych w Excelu – każdy znajdzie coś dla siebie

Zanim to nastąpi możemy skupić się na innych nowościach, które przydadzą się… każdemu. A przynajmniej na to liczy Microsoft, który dodaje do Excela zupełnie nowe typy danych, które odpowiadają czynnościom i obowiązkom, które wykonujemy na co dzień. We wpisie na blogu znajdują się następujące pozycje: