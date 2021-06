Euro 2020 w 4K i z HDR, to najlepsza okazja aby kupić nowy telewizor

JVC oferuje też szereg technologii poprawiających odbiór obrazu. Wysokiej jakości matryca 4K charakteryzuje się świetnym kontrastem (5000:1), a dzięki technologii Micro Dimming z obrazu udaje się wydobyć najdrobniejsze szczegóły, nawet w ciemnych scenach. Nie można też zapomnieć o technologii HDR i Dolby Vision, czyli obecnie najpopularniejszych standardach, które gwarantują świetną głębię i perfekcyjnie dobraną jasność ekranu w zależności od wyświetlanych treści.

Innym modelem, który oferuje niemal identyczne możliwości jest Toshiba 58UA2063DG, która również została wyposażona w matrycę VA o przekątnej 58 cali i system Android TV. Ten telewizor obsługuje oczywiście standard DVB-T2, a do tego oferuje rozdzielczość 4K, obsługę HDR i Dolby Vision oraz dźwięk przestrzenny Dolby Audio. System Android w wersji 9.0 to oczywiście wsparcie dla ogromnej liczby aplikacji dostępnych w sklepie Google Play, a także wbudowany Chromecast oraz asystent Google, z którym można porozmawiać przy pomocy mikrofonu wbudowanego w pilot zdalnego sterowania. Pod wieloma względami to bardzo zbliżony model do JVC, najbardziej rzucająca się w oczy różnica to podstawa. JVC ma pojedynczą nóżkę na środku, a Toshiba dwie po bokach.

Jeśli natomiast dysponujecie nieco większym budżetem w okolicach 2700 PLN to świetną propozycją będzie Toshiba 65UA6B63DG, czyli telewizor z matrycą o przekątnej 65 cali. Dzisiaj to właśnie ten rozmiar powoli wyrasta nam na standard, a to między innymi dzięki temu, że ceny spadły do więcej niż akceptowalnych wartości. Jednocześnie nadal jest to urządzenie oferujące świetną jakość obrazu, bo podobnie jak w pozostałych proponowanych modelach mamy tutaj tuner DVB-T2, wsparcie dla HDR i Dolby Vision, a także system Android TV. To czym jednak Toshiba wyróżnia się już na pierwszy rzut oka to świetny, bezramkowy design i głośniki, które zaprojektowane zostały wspólnie z Onkyo, znanym producentem systemów audio.