Ergonomiczne domowe biuro – na co zwrócić uwagę?

Logitech Ergo M575 to natomiast nie mysz, i trackball. Obudowa jest nieruchoma, podobnie jak nasza dłoń, a kursorem na ekranie sterujemy kciukiem, przesuwając go po specjalnej kulce. Liczba ruchów dłoni ograniczona jest wtedy do minimum. Takie rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się na małych biurkach, na których nie ma powierzchni do wygodnego przesuwania klasycznej muszki. Trackball jest natomiast na tyle precyzyjny, że spokojnie obsłużycie nim system operacyjny, strony internetowe czy otwarte dokumenty. Urządzenie jest wyprofilowane pod dłoń, dzięki czemu leży ona na nim naturalnie i można wręcz powiedzieć, że odpoczywa.A w związku z tym jest rozluźniona, podobnie jak nadgarstek i ramię.

Oprogramowanie kontrolerów też może być pomocne

Sprzęty Logitecha mają jeszcze kilka funkcji ułatwiających i usprawniających pracę. Jednym z nich jest możliwość jednoczesnego podłaczenia się do trzech urządzeń, a później szybkiego przełączania między nimi. Zajrzyjcie na przykład pod spód pionowej myszki MX Vertical. Jest tam przycisk, wystarczy go nacisnąć i przekakujemy do któregoś z trzech podłączonych już komputerów. Na klawiaturze natomiast wystarczy przytrzymać przez trzy sekundy jeden z trzech specjalnych przycisków by przeskoczyć na inny komputer, smartfon czy tablet, które wcześniej spięliśmy z klawiaturą. To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas osobom pracującym na kilku urządzeniach jednocześnie.

Niektóre sprzęty Logitecha obsługują też funkcję Flow. Pozwala ona sterować kilkoma komputerami jednocześnie i aby się przełączyć wystarczy przesunąć kursor do krawędzi ekranu, co działa również między Windowsem i MacOS. Technologia Flow pozwala ponadto na łatwe przenoszenie tekstu, obrazów i plików między komputerami. Wystarczy skopiować element na jednym komputerze, a wkleić go na drugim. Potrzebna jest tylko jedna z myszy obsługujących tę technologię, i program Logitech Options zainstalowany na dwóch komputerach spiętych z tą samą siecią WiFi.

Jak więc widzicie, ergonomiczne klawiatury czy myszki różnią się wyglądem i sposobem korzystania od klasycznych kontrolerów do komputera. Ich założeniem jest ergonomia, wygoda i komfort pracy, tak ważne w dzisiejszych czasach kiedy spędzamy przy komputerze długie godziny. Jeśli więc myślicie nad ergonomicznym, wygodnym i zdrowym biurem domowym, warto rozważyć również zmianę klasycznych sprzętów na urządzenia nastawione na wygodę. Początki będą trudne, do takich urządzeń trzeba się przyzwyczaić – ale moim zdaniem warto, bo bardzo szybko można zauważyć korzyści, a niekiedy dolegliwości nagle znikają.

Bóle pleców, ramienia czy nadgarstka to nic przyjemnego. Szczególnie kiedy rano znów trzeba wstać i spędzić kolejne godziny przed komputerem. Dbajcie o Waszą wygodę, ergonomiczne miejsce pracy jest bardzo ważne niezależnie od tego czy macie 20 czy 40 lat. W natłoku pracy bardzo łatwo zapomnieć, że zajmuje ona codziennie po kilka godzin i bardzo mocno oddziałuje na nasze zdrowie. A mamy je tylko jedno i warto o nie dbać.

Tekst powstał we współpracy z Logitech.