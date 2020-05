Żaden fizyczny sklep nie zapewni wam takiej usługi jak Epic. Zwrot pieniędzy po kupieniu przed promocją jest możliwy

Lubicie polować na growe promocje? A może po prostu kupujecie wypatrzony tytuł, gdy tylko trafi wam się „wolna” gotówka? Czasem bywa nawet tak, że na jakąś przecenę czekamy bardzo długo, aż w końcu zmęczeni oczekiwaniem kupujemy dany tytuł i… plujemy sobie w brodę, bo następnego dnia trafia jednak na przecenę. Epic Games Store chce pomóc swoim klientom w tym problemie. Jeżeli graczom przydarzy się taka sytuacja, będą mogli liczyć na częściową refundację.

Epic Games Store zwróci część pieniędzy, jeśli kupisz grę przed przeceną

Whoa whoa what?! I’ve clearly been around for too long because I find this refund for a discount I missed on the ⁦@EpicGames⁩ store absolutely mind blowingly generous. This is incredible? pic.twitter.com/eHfcus5E0K — Joshua Boggs (@jboggsie) May 15, 2020

Taka informacja pojawiła sięna Twitterze dewelopera pracującego w firmie Studio MayDay, Joshuy Boggsa. Co ciekawe, wygląda na to, że klient wcale nie musi zwracać się z prośbą o refundację. Pieniądze zostają zwrócone automatycznie, o czym jest powiadamiany mejlem. Jeżeli przytrafi wam się taka sytuacja, a automatyczna reakcja od Epica nie nadejdzie, zawsze warto odezwać się do platformy z konkretnym zapytaniem – być może i na to Epic Games Store spojrzy przychylnym okiem.

Boggs tłumaczy, że taki ruch Epica jest trafny i przemyślany. Zauważa, że wielu graczy faktycznie stara się polować na promocje i czasem bardzo długo powstrzymuje się przed zakupem danego tytułu, licząc na obniżkę, która nadejdzie nie wiadomo kiedy. Po co też kupować coś teraz, skoro później wartość tego produktu będzie niższa? Tego typu podejście stosowane w dłuższym czasie może skutkować zwyczajnym brakiem zakupów i recesją. Epic swoim pomysłem miałby budować zaufanie do gospodarki ich sklepu. Zachęci to ludzi do kupowania bez obaw, że dany tytuł błyskawicznie straci na wartości – dodaje Joshua Boggs. Teraz tylko pozostaje nam przekonać się, czy usługa wejdzie do Epica na stałe. Platforma nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu, w którym określałaby na przykład, jakie są ramy czasowe tejże usługi, po ilu dniach od zakupu możemy liczyć na zwrot pieniędzy. Nie wiemy też, czy usługa faktycznie pozostanie w sklepie na stałe, czy szybko się z niej wycofają.