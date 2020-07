Epic Games Store idzie po rozum do głowy. W sklepie pojawiły się mody graczy

Ja wiem, że Epic zapowiadał rozszerzenie funkcji swojego sklepu/platformy – ale niewiele z nich zobaczyliśmy. Rozdaje za to gry jak szalony i sam nie nadążam ich już dodawać do biblioteki. Tylko to traka trochę typowa cebula, bo w ogóle ich nie włączam – może kiedyś na emeryturze. Trudno jednak powiedzieć by platforma oferowała tyle funkcji co konkurencyjny Steam, z którym sklep Epic cały czas walczy. Dlatego cieszę się bardzo, że firma postanowiła wreszcie wprowadzić mody od graczy – póki co jednak w wersji beta, ale zawsze coś.

Mod support is now in beta on the Epic Games Store, starting with Mechwarrior 5.

This is an early iteration of the feature, but you can expect to see more titles supported in the future. Keep an eye out! https://t.co/Pmgy9tkI8O

— Epic Games Store (@EpicGames) July 30, 2020