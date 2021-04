Epic Games nie narzeka na zamknięcie PlayStation. Sony inwestuje w nich setki milionów dolarów

…a teraz Sony inwestuje kilkaset milionów dolarów w Epic Games

Specjalne traktowanie to jedno, ale Epic Games i Sony stale ze sobą blisko współpracują. Wczoraj dowiedzieliśmy się o nowej rundzie finansowania dla twórców Fortnite’a, w ramach której rozmaici inwestorzy wpompowali w firmę miliard (!) dolarów — z czego 200 milionów pochodzi bezpośrednio od Sony Group Corporation. Niby drobny szczegół, ale w gruncie rzeczy… wcale nie taki drobny, gdy spojrzy się na to w szerszej perspektywie. A warto także zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, gdy japoński koncern inwestuje w rozwój Epic Games, bo podobnie sprawy miały się także ubiegłej wiosny, kiedy zainwestowali 250 milionów dolarów. Wówczas to CEO Sony, Kenichiro Yoshida, opowiadał o ekscytacji związanej ze wzmacnianiem współpracy, by firmy wspólnie mogły pracować nad zaoferowaniem jak najlepszego doświadczenia ludziom z całego świata.

Takich kroków po drodze było, rzecz jasna, więcej. Możliwości Unreal Engine 5 w formie technologicznego dema pokazywane na konsoli PlayStation 5 też nie były dziełem przypadku, podobnie jak specjalne traktowanie na które od dawna Epic Games może liczyć w PlayStation Store. Nie są to specjalnie odkrywcze informacje, ale podczas opowiadania jacy to inni są źli, Tim Sweeney nie przestaje chwalić japońskich twórców konsol i opowiadać o bliskiej współpracy. Specjalne traktowanie w postaci mniejszego procenta „haraczu” od każdej transakcji w Fortnite są dość szeroko omawiane od dawna. Patrząc na całą tę sytuację w szerszej perspektywie, nie sposób się nie zaśmiać i… no cóż, stawanie w obronie jakiejkolwiek korporacji wydaje mi się kuriozalne, ale niektórzy przynajmniej mają odwagę przyznać, że chodzi wyłącznie o biznes. Tymczasem Epic Games układa magiczne historyjki udając walkę o najmniejszych, jednocześnie marząc tylko o pomnożeniu swoich zysków i myśli że nikt tego nie widzi?

