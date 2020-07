Endomondo nie trzeba specjalnie przedstawiać. To popularna aplikacja mobilna i platforma pozwalająca na synchronizację danych z wielu urządzeń rejestrujących aktywność fizyczną. Wspiera smartwatche, opaski sportowe, czy pulsometry. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie:

Endomondo rejestruje Twoje treningi, zapewnia informacje audio w trakcie treningu i oferuje wskazówki jak osiągnąć cel. To darmowy, osobisty trener w telefonie zsynchronizowany z Endomondo.com, gdzie możesz uzyskać dostęp do pełnego dziennika treningów i analizować swoje postępy.

Jednak w ostatnim czasie z Endomondo dzieje się coś dziwnego. Na naszą skrzynkę kontaktową przyszła wiadomość, w której jeden z czytelników informuje, że ma problemy z działaniem aplikacji. I nie jest w tym odosobniony. Wystarczy wejść na na grupę Poland – official team w serwisie Endomondo gdzie od kilkunastu dni pojawiają się komentarze poddenerwowanych użytkowników, którzy mają problemy z synchronizacja swoich postępów. Niektórzy mają trudności od kilku miesięcy, choć najwięcej negatywnych wpisów jest sprzed kilku ostatnich dni.

Endomondo nie działa? Awaria popularnego serwisu do synchronizacji danych z treningów

Z podobnymi komentarzami spotkacie się także na oficjalnym kanale poświęconym pomocy technicznej. Tam także zgłaszane są problemy z działaniem Endomondo. Co ciekawe, nikt po stronie serwisu w tym wątku nie zabiera głosu, więc użytkownicy nie do końca wiedzą, co stoi za tą ogólnoświatową awarią. Część z nich uważa, że to początek końca platformy i czas przenieść się na inne, konkurencyjne rozwiązania. A co wybrać? Możecie sprawdzić nasze zestawienie najlepszych aplikacji do biegania — może akurat coś znajdziecie dla siebie.

Skontaktowaliśmy się z Endomondo w celu uzyskania informacji na temat awarii i tego, kiedy zostanie ona naprawiona. Na oficjalnym profilu Endomondo na Facebooku znajdziecie informację o problemach — post został umieszczony kilkanaście godzin temu. Dział techniczny jest świadomy awarii i pracuje nad jej rozwiązaniem. Status działania Endomondo możecie śledzić na stronie status.underarmour.com

Dajcie znać, czy także zauważyliście problemy z działaniem aplikacji Endomondo i czy w ostatnich dniach nie udało Wam się zsynchronizować swoich danych.