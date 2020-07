Złamanie EncroChatu niesie ważne przesłanie dla wszystkich, którzy jeszcze wierzą w prywatność w internecie. Ujmę to tak – główną funkcją EncroChatu było zabezpieczenie swoich użytkowników przed właśnie takimi działaniami. Mógł on działać wyłącznie na EncroPhonach, które były wyładowane pod wrąbek funkcjami bezpieczeństwa ze zdalnym kasowaniem danych w sposób niemożliwy do odzyskania na czele. A służbom i tak udało się włamać i obserwować działania przestępców w taki sposób, że właściciele usługi dopiero po dwóch miesiącach zorientowali się, że doszło do włamania. Kazali wtedy swoim klientom wyrzucić bądź zniszczyć swoje telefony, ale było już za późno – policja miała w rękach wszystkie niezbędne dowody.

Jeżeli więc EncroChat się poddał, inne komunikatory również nie mogą stanowić dla służb wyzwania. Pokazał to Snowden, pokazało to FBI które i tak dostało się do iPhone’ów terrorystów. Czy warto wiec jeszcze wierzyć w coś takiego jak prywatność w sieci?

Źródło: BusinessInsider