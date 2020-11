EMUI 11 – wszystko co musisz wiedzieć: lista urządzeń, nowe funkcje

Jak co roku wraz z wyjściem nowej wersji Androida, producenci prezentują swoje nakładki. W przypadku Huawei mamy do czynienia ze znanym wszystkim EMUI, tym razem w wersji 11. Nakładka działa z Androidem 10 i wprowadza do telefonów wiele ciekawych funkcji.

EMUI 11 – najważniejsze nowe funkcje

Nakładki producentów bardzo często wyprzedzają o lata stockowego Androida pod kątem funkcjonalności. Tak jest i w tym przypadku. EMUI 11 ma się czym pochwalić.

Nowe Always-on Display

Wraz z nową nakładką do smartfonów zmierza zupełnie przemodelowany AoD. Teraz użytkownicy mają do dyspozycji nie tylko szereg nowych wzorów, ale też mogą zmieniać ich kolorystykę w niemal dowolny sposób oraz dopasować tak, by zgrywały się kolorystycznie z ekranem blokady bądź tapetą. Jeżeli ktoś chce – może ustawić jako AoD swoje ulubione zdjęcie bądź gif.