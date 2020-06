EMUI 10.1 w Europie. Kiedy aktualizacja Huawei P30 (Pro), Mate 20 i Mate 30 Pro i spółki?

Kilka dni temu informowaliśmy Was o planach Huawei związanych z udostępnieniem EMUI 10 na wciąż cieszących się popularnością modelach Huawei P20, Huawei P20 Pro i Huawei Mate 10 Pro. Jednak nie można zapominać o nowszych smartfonach, które EMUI 10 już mają, ale czekają na aktualizację do nowszej wersji oprogramowania z numerkiem 10.1. Ta jest już dostępna w Chinach, ale niebawem trafi też do nas. Huawei przedstawia kalendarz aktualizacji dla europejskich użytkowników, m.in.: Huawei P30, P30 Pro, Mate 30 Pro, czy Mate 20 X.

EMUI 10.1. Kalendarz wydawniczy aktualizacji dla smartfonów Huawei

Do rozpiski z modelami i kalendarzem aktualizacji do EMUI 10.1 dotarli redaktorzy serwisu Huawei Central. Na ich stronach znajdziecie obszerną listę urządzeń, wraz z dokładnymi wersjami, kanałami oraz przybliżoną datą publikacji EMUI 10.1. Te różnią się w zależności od kraju i modelu, ale pierwsi użytkownicy Huawei Mate 30 Pro, P30 Pro, P30, Mate 20, czy Nova 5T powiadomienie o dostępności aktualizacji już w tym miesiącu. Warto jednak pamiętać, że cały proces odbywa się falowo i nie każdy będzie mógł przeskoczyć na wyższą wersję EMUI w tym samym czasie.

Huawei Mate 30 Pro (LIO-L29, kanał C432) – początek czerwca

Huawei P30 Pro (VOG-L09, kanał C431) – koniec czerwca

Huawei P30 Pro (VOG-L29, kanał C431) – początek czerwca

Huawei P30 Pro (VOG-L29, kanał C432) – połowa czerwca

Huawei P30 (ELE-L09, kanał C431) – połowa czerwca

Huawei P30 (ELE-L29, kanał C432) – połowa czerwca

Huawei Mate 20 PORSCHE DESIGN (LYA-L29, kanał C721) – koniec czerwca

Huawei Mate 20 X 4G (EVR-L29, kanał C432) – połowa czerwca

Huawei Mate 20 X 5G (EVR-N29, kanał C431) – połowa czerwca

Huawei Mate 20 X 5G (EVR-N29, kanał C432) – połowa czerwca

Huawei Nova 5T (YAL-L61, kanał C431) – połowa czerwca

Jednocześnie, serwis przedstawił listę urządzeń, które otrzymają aktualizacje do MAGIC UI 3.1 — nakładki, z której korzystają smartfony z serii HONOR.

Honor V20/View 20 (PCT-L29, kanał C431) – połowa czerwca

Honor V20/View 20 (PCT-L29, kanał C432) – połowa czerwca

Honor 20 (YAL-L21, kanał C431) – połowa czerwca

Honor 20 (YAL-L21, kanał C432) – połowa czerwca

Honor 20 Pro (YAL-L41A, kanał C431) – połowa czerwca

Honor 20 Pro (YAL-L41B, kanał C432) – połowa czerwca

Źródło: Huawei Central