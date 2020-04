Z początkiem marca, zaraz po wprowadzeniu pierwszych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, Empik ogłosił akcję „Empik Premium na 60 dni za darmo„. Pozwala to każdemu posiadającemu konto w sklepie internetowym Empik.com na na aktywowanie bezpłatnego, dwumiesięcznego okresu premium. Pozwala on m.in. na darmową dostawę zamówień internetowych kurierem i do paczkomatów z możliwością wysyłki do siebie lub swoich bliskich, do 20 proc. zniżki na setki tysięcy produktów czy zwrot części środków za zakupy. Udostępnianie kont premium za darmo było ukłonem Empiku w stronę osób, które nie mogą opuszczać swoich domów i mieszkań.

Miniony miesiąc pokazał, że czas spędzany w domu sprzyja realizacji pasji i odkrywaniu nowych zainteresowań. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie aktywności można odtworzyć w domu, a przedłużająca się powszechna kwarantanna nasila poczucie tęsknoty za dawną codziennością – spacerami, rozrywką, siłownią czy wycieczkami za miasto. Warto jednak patrzeć na pozytywne aspekty sytuacji, w jakiej się znajdujemy, wzajemnie inspirować i dzielić się pomysłami na to, jak spędzać czas w domu, nie rezygnując z ulubionych aktywności. Zachęcamy więc do podarowania sobie i innym trochę radości i uśmiechu. Jako Empik również dzielimy się tym, co mamy najlepsze – szeroką ofertą kulturalno-rozrywkową, darmowym pakietem książek wirtualnych i udogodnieniami, które umożliwią wszystkim łatwiejszy dostęp do szeregu produktów inspirujących do kreatywnego spędzania czasu w domu. Do odwołania wydłużamy możliwość aktywacji Empik Premium bezpłatnie na okres dwóch miesięcy

– Ewa Szmidt-Belcarz, Prezes Empiku