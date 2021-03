To nie Allegro, a Empik może być głównym rywalem Amazonu w Polsce

Mimo to, Empik Marketplace to często jeden z najwygodniejszych sposobów na złożenie zamówienia online, ponieważ cały proces odbywa się tak samo, jak w przypadku bezpośrednich zakupów na Empik.com. Nie ma też potrzeby zakładać konta i logować się na inne serwisy oraz podawać tam dane. Empik bardzo ambitnie podchodzi do tego sektora, co pokazują nie tylko działania zwiększania różnorodności asortymentu, ale także generowane wyniki. Na pierwszy milion zamówień czekano aż dwa lata od startu, ale kolejny przyszedł w zaledwie 9 miesięcy, a teraz trwa odliczanie do trzeciego.

Przysłużyła się do tego zwiększona liczba sprzedawców, których są już 2 tysiące – wartość ta wzrosła trzykrotnie względem zeszłego roku. Plan Empiku zakłada podwojenie tej liczby do końca 2021 r. Obecnie wśród sprzedawców na Empik Marketplace można znaleźć takie firmy jak Tchibo, Intersport, Inglot, Miele, Dr Irena Eris, DUKA, Lavazza czy Foods by Ann. Co ciekawe, już niedługo do kategorii dostępnych artykułów zostanie dopisana kolejna – wybrane produkty spożywcze i delikatesowe (także z kategorii bio). W tym momencie wynik Empik Marketplace stanowi 20% całej sprzedaży na Empik.com.

Spójrzcie na dane Empik Marketplace z maja 2020 roku: