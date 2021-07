Poznaliśmy finalistów. Jakie emoji chcielibyście dostać w 2021?

Dziś, w świecie, gdzie smartfony odpowiadają za większość międzyludzkiej komunikacji, takie rzeczy jak graficzne emoji mają znacznie większą wagę, niż może się wydawać. Używają ich dziś wszyscy – od nastolatków po globalne korporacje w swoich przekazach marketingowych. Nie mówią tu już o sferze social media, gdzie emoji rządzą niepodzielnie. Co więcej – są one też w stanie wywołać spore kontrowersje, co widać bardzo mocno po reakcjach na to, jakie emoji pojawiły się w zeszłym roku. Wszystko dlatego, że głównym celem Unicode Consortium, które odpowiada za zmiany w Unicode jest jak największa inkluzywność emoji. I tak też będzie w przypadku Unicode 14.

Jakie emocji zostaną dodane w 2021?

Dwa dni przed dniem emoji, Unicode Consortium zdecydowało się opublikować wygląd finalistów, czyli tych emoji, które mają największe szanse pojawić się w Unicode 14. Oto, czego możemy się w tym roku spodziewać:

Myślę, że choć zdecydowanie postawiono tu na różnorodność, to tegoroczne emoji nie wywołają takiej kontrowersji jak rok temu. Mamy tu, idąc od góry: różne rodzaje nowych minek – rozpuszczającą się (akurat na obecną pogodę), zszokowaną, przestraszoną, salutującą etc. Dużą zmianą jest emoji podawania sobie dłoni – ze względu na problemy techniczne ciężko było osiągnąć tyle różnych wariantów, ale w Unicode 14 w końcu się udało. Najbardziej kontrowersyjnym emoji jest tu z pewnością mężczyzna w ciąży i osoba neutralna płciowo w ciąży – ciężko określić w jaki sposób zostanie to odebrane przez społeczność. Mamy też klika nowych, zdecydowanie przydatnych emoji, jak np. zjeżdżalnię, prześwietlenie roentgena, trolla górskiego, kulę disco czy koło ratunkowe czy elementy natury: koral, lilia wodna, ptasie gniazdo czy nasiona. Jestem przekonany, że wiele osób z chęcią będzie je wykorzystywać. Jak zwykle – pojawiają się też emoji o nieznanym pochodzeniu, jak oko wpisane w dziwny, niebieski symbol – może ktoś z was ma pomysł, czym mogłoby ono być.

Oprócz tego – które z tych emoji najbardziej się wam podobają i które chcielibyście zobaczyć w swoim smartfonie?