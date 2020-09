HBO przed Netfliksem! Najlepsze seriale zeszłego roku wybrane!

Pierwsza taka gala Emmy

Jedyna taka gala w historii – bez publiczności, bez gwiazd i celebrytów, bo na widowni zasiadły… kartonowe wydruki ich wizerunków, wśród których krążył prowadzący galę Emmy 2020 Jimmy Kimmel. Oczywiście nie był on jedyną żywą osobą na sali – towarzyszyli mu między innymi Jennifer Aniston oraz Jason Bateman, z którymi zabawne sytuacje uatrakcyjniały całe wydarzenie. Część wydarzenia przeniesiono do domów oraz na specjalne imprezy organizowane w mniejszym gronie nominowanych i przyszłych zwycięzców.

Ponad 50 filmów i seriali zniknie z HBO GO. W tym Gwiezdne Wojny! Co jeszcze warto obejrzeć?

Wow Jason Bateman’s cardboard cutout is so realistic #Emmys pic.twitter.com/TXgvnLcJno — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) September 21, 2020

Jennifer Aniston putting out a fire that won’t knock down on live TV is the best thing I’ve seen this year. #Emmys pic.twitter.com/JhuYZ9dFMj — Dan Linden (@DanLinden) September 21, 2020

Tam udały się ekipy stacji ABC ze statuetkami i kamerami. Po ogłoszeniu zdobywcy nagrody, odpowiednia osoba nie występowała na scenie, lecz po prostu mówiła do kamery – spowodowało to sporo ciekawych sytuacji, podobnie jak i dowcipy z udziałem gaszącej pożar Aniston czy udającego kartonowy profil Batemanem. Transmisję wzbogacono urywkami poprzednich gali z roześmianą publicznością, by atmosfera była bardziej naturalna i wesoła. Co ciekawe, nagrody wręczali nawet lekarze, co było ukłonem w stronę służby zdrowia za ich pracę w okresie pandemii.

HBO pozostaje na szczycie