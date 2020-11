W obliczu tych informacji wydawać by się mogło, że jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami, w końcu każdy z nas ma i codziennie używa najpotężniejszego i najbardziej wydajnego komputera, jaki widziała Ziemia. A jak twierdzi Dr Ali Binazir prawdopodobieństwo, że ewolucja będzie znów tak łaskawa i gdzieś na świecie pojawi się równie zaawansowany organizm co człowiek, wynosi 1 na 10 2 685 000 – tak, to jest 10, po którym następuje 2685000 zer! A mimo to zaczęliśmy szukać usprawnień w jego działaniu.

Mózg to egoista

Okazuje się jednak, że chcąc poprawić coś, co kształtowało się przez miliony lat, możemy całkiem sporo zepsuć. – Ludzki mózg to cud bioinżynierii. Ewolucja stworzyła coś, czego nie jesteśmy w stanie ani w pełni rozszyfrować, ani tym bardziej replikować, dlatego próba jego udoskonalenia, wydaje się ryzykownym przedsięwzięciem, ale nie niemożliwym – zauważa Żanna Pastuszak. Jej zdaniem problemem pozostaje neuroplastyczność naszego mózgu. – Mechanizm ten doskonale sprawdzał się w zmieniającym się środowisku zewnętrznym lub w ewoluującym organizmie, dzięki czemu mogliśmy nadążać za otoczeniem. Jednak stanowi to spory problem przy próbie połączenia go z komputerem za pośrednictwem interfejsu mózg-komputer (BCI) – dodaje neurolog z Telemedika.net.

O jakich komplikacjach mówi doktor Stanuszak? Justin Sanchez z Battelle Memorial Institute w artykule dla ZDNet ostrzega, że samo podłączenie bezpośrednio jakiegokolwiek interfejsu, który komunikuje się z naszymi neuronami, może zmienić sposób, w jaki postrzegamy świat, nasze własne ciała, a nawet szybkość, z jaką możemy reagować. Potwierdzają to zeszłoroczne badania, opublikowane przez Dziennik Psychologii. W ramach przeprowadzonych testów medycznych udowodniono, że wystarczy zaledwie godzina z BCI, by mózg zaczął się dostosowywać.

CyberPunk

Ludzie wyposażeni w mechaniczne ścięgna, których mózgi wspiera działanie komputera – to marzenie wielu fascynatów cyberpunkowej popkultury. Jednak rozwiązania z zakresu biohackingu, nad jakimi obecnie pracują naukowcy, są o wiele bardziej pragmatyczne i mniej spektakularne.

DARPA, czyli amerykańska agencja rządowa zajmująca się rozwojem technologii militarnej, finansuje badania nad rozwiązaniami wspieranymi technologią Brain–Computer Interface (BCI), które mają pomóc w działaniach wojennych. Dzięki nim żołnierze mogliby sterować czołgami lub dronami wyłącznie za pomocą samych umysłów. Podobnie Facebook jest zaangażowany w badania nad tym, czy BCI można wykorzystać do konwersji myśli na tekst elektroniczny. W obu przypadkach Brain–Computer Interface może pozwolić użytkownikom pozbyć się interfejsów, które wymagają ręcznego wprowadzania danych, producenci myszek i klawiatur nie byliby zadowoleni z takiego rozwiązania.

– Da to ogromny skok prędkości między myślą, a jej realizacją. Nasza zdolność do przetwarzania informacji stanie się szybsza niż kiedykolwiek – zauważa lekarz Telemedika.net i zwraca uwagę na inne zastosowania tej technologii: – Wiele osób zachłysnęło się wizją rodem z filmów sci-fi, jaką przedstawiono nam np. w kultowej produkcji Pamięć Absolutna z Arnoldem Schwarzeneggerem. A prawda jest taka, że ta technologia może pomóc w odzyskaniu sprawności wielu osobom, których układ nerwowy został uszkodzony wskutek choroby, bądź działania mechanicznego. BCI będzie jak nawigacja Google, która pomaga nam omijać zatory, proponując alternatywne trasy.

Justin Sanchez z Battelle Memorial Institute zwraca uwagę na interesujący aspekt tego, jak mózg może przystosować się do tego rodzaju sytuacji. Jesteśmy ograniczeni w naszej percepcji i interakcji ze światem przez podstawową prędkość naszego układu nerwowego. – Jeśli jednak dostarczysz mózgowi coś, co jest w stanie działać szybciej, może on przystosować się do nowej sytuacji i również zwiększyć prędkość swojego funkcjonowania – zauważa ekspert w artykule dla ZDNet. Czy w ten sposób, wykorzystując siłę, sami przesuniemy granicę ewolucji?

Stock Image from Depositphotos.