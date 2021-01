Elon Musk chce uratować planetę. 100 mln dolarów do wzięcia

Elon Musk, najbogatszy człowiek na planecie, znany nie tylko ze swojego wizjonerstwa, ale też z wielu nieco „ekscentrycznych” zachowań i pomysłów. Nie da się też zaprzeczyć, że Elon jest bardzo blisko swojej społeczności jako influencer, regularnie udzielając się chociażby na Twitterze. Dlatego też nie dziwi fakt, że jeżeli ktoś miałby zorganizować konkurs technologiczny, w którym nagrodą jest 100 mln dolarów, a celem – pomoc naszej planecie, to będzie to właśnie Elon.

Elon Musk pomoże zredukować ilośc CO2 w atmosferze?

Nie da się ukryć, że postępujące podnoszenie się temperatury na Ziemi i gwałtowne zmiany klimatu powinny być naszym priorytetem. Dlatego cieszą wszystkie inicjatywy mające pomóc zredukować destrukcyjny wpływ człowieka na planetę, jak np. mięso in vitro, powinny być moim zdaniem maksymalnie ułatwiane. Dobrze jest więc słyszeć, że najbogatszy obecnie człowiek na świecie też chce się dołączyć do pomocy naszej planecie. Trzeba jednak przyznać, że inicjatywa nie była do końca jego. Zapytał on bowiem fanów na Twitterze, na jakie cele charytatywne powinien przeznaczyć połowę swojej fortuny. Jednym z celów, które wyraźnie mu się spodobały, była technologia pozwalająca na redukcję dwutlenku węgla w atmosferze. Musk przekaże 100 mln dolarów temu, kto opracuje najlepszy pomysł. Szczegóły inicjatywy mamy poznać w przyszłym tygodniu.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Fakt, że Musk zdecydował się na tak zawrotną nagrodę pokazuje, jak dużym problemem jest ocieplający się klimat. Warto pamiętać, że niedawno średnie temperatury na naszej planecie przekroczyły wartość, którą Paryskie Porozumienie Klimatyczne zakładało, że osiągniemy w 2100 roku. Jednak nawet, jeżeli uda nam się osiągnąć neutralność pod kątem emisji CO2, wciąż z atmosfery trzeba będzie pozbywać się około 33 gigaton tego związku rocznie (mniej więcej tyle, ile wynosi emisja przemysłu wydobywczego). Dlatego też dotacja ze strony Muska może przyczynić się do tego, że nasz klimat będzie niedługo w choć trochę lepszym stanie.

Jakie byłyby wasze pomysły na wyłapanie CO2 z atmosfery?