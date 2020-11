Z elektrycznym napędem

Mercedes-Benz EQV wyposażony został w potężny zestaw akumulatorów o całkowitej pojemności 100 kWh w podłodze samochodu. Dzięki temu zachowano funkcjonalne parametry oryginalnej klasy V jak ogromna ilość miejsca w środku, duże możliwości jej konfiguracji, wielkość przestrzeni bagażowej, prześwit pojazdu czy jego ogólna wysokość, która wciąż wynosi 1,9 m, co oznacza że bez problemu zmieści się on do podziemnych garaży.

Elektryczny napęd to przede wszystkim wiele korzyści z użytkowego punktu widzenia. Po pierwsze auto jest dużo cichsze od spalinowych odpowiedników. Podkreśla to jeszcze mocniej komfortowy charakter Mercedesa EQV z jego wygodnymi fotelami i świetnym wygłuszeniem odgłosów zewnętrznych. Elektryczny napęd to także przepustka do podróżowania bus-pasami, umożliwia też w wielu miastach wjazd i parkowanie w ich ścisłym centrum – coś, co nie jest możliwe lub mocno utrudnione w przypadku samochodów spalinowych. Oznacza to szybszy przejazd przez miasto jak i dotarcie bliżej celu.