Ford Mustang Cobra Jet 1400

Jako, że pierwszym masowo produkowanym autem elektrycznym Forda będzie model pod marką Mustang, to nic dziwnego, że włodarze firmy wykorzystują właśnie ten model do wszelkich przeróbek. W zeszłym roku pokazano Mustanga Lithium z elektrycznym napędem i sześciobiegową, manualną skrzynią biegów, a teraz przyszła pora na coś jeszcze mocniejszego. Dział Ford Performance stworzył Mustanga Cobra Jet 1400.

Tym razem dobrze znany model przerobiono na auto stworzone z myślą o wyścigach na 1/4 mili. Tylko zamiast ogromnego silnika spalinowego, mamy tutaj pakiet baterii oraz silnik (silniki?) elektryczny o mocy 1400 KM, który jest w stanie dostarczyć blisko 1500 Nm momentu obrotowego już na starcie. I o ile sam napęd jest bezgłośny, o tyle pisk opon i zapach spalonej gumy jest jak najbardziej realny, zobaczcie sami na krótkie promocyjne wideo.

Póki co Mustang Cobra Jet 1400 został przetestowany tylko na zamkniętym torze, z racji panującej pandemii koronawirusa, ale przedstawiciele producenta zapewniają, że jeszcze w tym roku pokażą go na żywo na jednym z takich wydarzeń. Tam będzie mógł się zmierzyć z najlepszymi, chociaż nie wiem, czy jest dla niego odpowiednia kategoria ;-). Według danych podanych przez Ford Performance czas przejazdu 1/4 mili będzie oscylował w okolicach niskich 8 sekund, a prędkość osiągnięta na końcu tego dystansu przekroczy 270 km/h. Nieźle jak na elektryka, co nie?

Ford nie podał niestety żadnych dodatkowych szczegółów na temat zestawu napędowego, nie wiemy więc jaki pakiet baterii zastosowano. Wiadomo, że nie może być on zbyt duży, a mimo wszystko trzeba z niego wykrzesać moc 1400 KM (ponad 1040 kW) w bardzo krótkim czasie, to spore wyzwanie inżynieryjne i świetny poligon doświadczalny.