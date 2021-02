Elektryczny Citroen e-C4: komfortowo, wygodnie i stylowo. Test

Inżynierowie projektujący napęd elektrycznego Citroena e-C4 starali się, by auto było możliwie proste i przyjazne w użytkowaniu. Dlatego też używa się go w zasadzie tak jak auta spalinowego z automatyczną skrzynią biegów. Po odpuszczeniu hamulca na postoju, e-C4 zaczyna pełzać, nie cofnie się (nie jest to takie oczywiste), po odjęciu nogi z gazu auto zawsze odzyskuje energię – symulacja „hamowania silnikiem”. Aktywacja mocniejszego odzysku energii – tryb „B” – powoduje szybszą redukcję prędkości, ale nie doprowadzi do pełnego zatrzymania pojazdu. Niestety auto „zapomina”, że aktywowany był tryb „B” po każdej zmianie kierunku jazdy, a także po zatrzymaniu. Nie jest to jednak istotna wada, bo oczywiście większy odzysk energii realizowany jest też z użyciem hamulca.