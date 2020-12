Autonomiczny i elektryczny Apple Car

Mogłoby się wydawać, że droga od elektroniki użytkowej do produkcji samochodów jest bardzo daleka, ale w dobie obecnych zmian i elektrycznych samochodów, okazuje się, że jest dużo łatwiej. Apple może się okazać skuteczniejsze niż nasz rząd i rozpocząć produkcję swoich samochodów już za 2-3 lata, tak aby na rynku pojawiły się w 2024 lub 2025 roku. Co więcej mają to też być pojazdy w pełni autonomiczne. I nie ma w tym wielkiej przesady, bo Apple podobno od dłuższego czasu namawia na współpracę pracowników wyższego szczebla z Tesli i innych firm samochodowych. Według plotek powstają też plany budowy fabryki samochodów w USA, co z pewnością spotkałoby się z dużą przychylnością tamtejszej administracji.