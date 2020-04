Elektryczne MINI było zapowiadane i wyczekiwane od bardzo dawna. Warto wspomnieć, że to nie jest pierwsze podejście MINI do elektrycznego pojazdu. Jest to jednak pierwsze elektryczne MINI przeznaczone do masowej produkcji. Tego typu napęd pasuje do aut tej marki jak do mało której – przynajmniej jeśli chodzi o te, które stosowały w większości silniki spalinowe. Mówimy w końcu o stosunkowo niewielkim, modnym, zwinnym i szybkim samochodzie do podróżowania głównie po mieście. Napęd elektryczny ze swoją natychmiastową reakcją na polecenia kierowcy wydaje się idealnie wpisywać w legendarny charakter samochodów MINI.