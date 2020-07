BMW iX3 z 5. generacją elektrycznego napędu

BMW nie jest wcale nowicjuszem w kwestii elektrycznych aut. Model i3 całkiem dobrze się sprzedaje i cieszy dobrymi opiniami wśród właścicieli. Jednak iX3 to całkowicie nowy rozdział w historii bawarskiej marki. Najnowszy SUV korzysta z napędu elektrycznego 5. generacji, który charakteryzuje się nawet o 30% większą mocą w przeliczeniu na kilogram wagi silnika oraz bateriami o 20% większej gęstości energii. Ten sam napęd dostępny będzie też w BMW i4 oraz iNEXT. W rezultacie w podstawowej odmianie iX3 będzie wyposażony w silnik napędzający tylną oś o mocy 210 kW (286 KM) i oferujący 400 Nm momentu obrotowego, który jest w stanie rozpędzić ten całkiem spory samochód do 100 km/h w czasie 6,8 sekundy. To tylko nieznacznie wolniej niż w przypadku BMW X3 30i (6,4 sekundy). Prędkość maksymalna ograniczona jest elektronicznie do 180 km/h.