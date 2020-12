Izera wyjedzie z fabryki w Jaworznie

Według wcześniejszych doniesień EMP badało ponad 30 lokalizacji, w których mogłaby powstać fabryka, ale w ostatecznej rozgrywce wzięły udział Ruda Śląska i Jaworzno. Wygrało to ostatnie miasto, głównie za sprawą faktu, że miasto zaoferowało działkę z pełnym przygotowaniem pod względem mediów (prąd, woda) oraz szybszy proces uzyskania pozwolenia na budowę. Ma to znaczenie, bo szacuje się, że sama fabryka może potrzebować tyle energii co średniej wielkości miasto (25 tys. mieszkańców).

Budowa fabryki ma rozpocząć się w pod koniec 2021 roku, czyli za niespełna rok, a powstanie na działce o powierzchni 118 hektarów. Prace w samej fabryce ma znaleźć około 3 tys. osób, a kolejne 12 tys. będzie pracowało w fabrykach kooperantów. Śląsk został wybrany na lokalizację z racji dostępu do wykwalifikowanej kadry związanej z branżą motoryzacyjną. W rejonie znajduje się wiele firm zajmujących się produkcją podzespołów dla różnych koncernów i pewnie część z nich będzie w stanie świadczyć usługi również dla Izery. Tym bardziej, że będzie to bardziej montownia, bo platforma dostarczana będzie przez zewnętrznego dostawcę.