Electrolux Pure Q9 jest nowoczesny, cichy i sam się czyści

Przez ostatnie tygodnie korzystałem z pionowego odkurzacza Electrolux Pure Q91-ALRGY. Jednostkę główną można umieścić w aluminiowej ramie, przez co sprzęt nadaje się zarówno do odkurzania mebli czy samochodu, jak i również klasycznego czyszczenia podłóg lub dywanów. Electrolux Pure Q9 jest cichy, jak podaje producent – to najcichszy odkurzacz bezprzewodowy w ofercie. Do tego na jednym ładowaniu potrafi pracować aż 55 minut oraz posiada bardzo dobrze działający system automatycznego czyszczenia elektroszczotki. Ten konkretny model docenią również alergicy – dzięki szczelnemu, 5-stopniowemu systemowi filtracji, wychwytywane jest 99,9% cząstek o rozmiarach 0,3-10 µm.

Chcecie dowiedzieć się więcej? W takim razie zapraszam na nasz materiał wideo.

Materiał powstał we współpracy z Electrolux