Nie mogę też nie wspomnieć o AirPodsach (w moim przypadku modelu Pro), które podpinają się pod mój AppleID, dzięki czemu przełączanie się między poszczególnymi urządzeniami działa rewelacyjnie szybko i bezproblemowo. Powiedzmy – lecę samolotem i słucham muzyki z iPhona, ale chcę obejrzeć film na iPadzie – moment i słuchawki są przepięte, to samo kiedy chcę przeskoczyć na zegarek czy MacBooka. Na pewno słyszeliście, że z poziomu słuchawek AirPods Pro nie da się regulować poziomu głośności. Strasznie mnie to wkurza, ale jednocześnie da się to zrobić kręcąc koroną zegarka, choć słuchawki nie są spięte z nim, a z telefonem. Drobiazgi, ale wszystko składa się w spójną całość.

Oczywiście ekosystem Apple nie jest idealny i sporo rzeczy można było zrobić lepiej, natomiast jego podstawową przewagą względem konkurencji jest to, że działa i nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji. Wszystko funkcjonuje na poziomie systemów operacyjnych poszczególnych urządzeń i w zamyśle ma po prostu oferować funkcje uprzyjemniające korzystanie ze sprzętu. Z tego zadania wywiązuje się rewelacyjnie.

Przeczytaj też: Dlaczego kupiłem AirPods Pro?

Schody zaczynają się kiedy posiadając sprzęt Apple chcemy korzystać z innych urządzeń czy wybitnie nie mamy ochoty używać aplikacji i rozwiązań firmy. Wtedy wychodzi na jaw, że integracja systemowa wiąże się też ze sztucznym ograniczaniem lub zwykłym, chamskim blokowaniem konkurencji. Połączenie iTunes – iPhone działa super, ale tylko kiedy robimy to na MacBooku. Nie wiem na ile problem zniknął na Windowsie, bo po dawnych doświadczeniach boję się w ogóle uruchamiać tam muzycznego programu. Windowsowe Adobe Premiere Pro ma ogromny problem z filmami kręconymi iPhonem, przez co za każdym razem konwertuję zgrane z telefonu pliki wideo programem QuickTime na MacBooku. Nie podłączam iPhona kablem do PC, tak samo jak nie podłączam Androidów do MacBooka – niby jest zewnętrzny program do odczytywania danych ze smartfona, ale działa od okazji do okazji i lubi zrywać połączenie podczas kopiowania danych. Zegarek nie zadziała z Androidem, a AirPodsy stracą większość najfajniejszych funkcji. No i to przymuszanie do korzystania z przeglądarki czy aplikacji Apple, choć to na szczęście ma się zmienić. Wkurzający jest też własny standard ładowania, przez co walające mi się po domu kable USB-C są bezużyteczne (wyjątkiem jest tu iPad Pro).