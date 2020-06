Możemy być eko nawet dzięki aplikacjom. Garść porad na Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Coroczne obchody mają nam przypomnieć, że wciąż – a nawet jeszcze bardziej – powinniśmy dbać o środowisko. Wiele miast stara się organizować imprezy promujące ekologiczny styl życia, w internecie aż huczy od kolejnych porad dotyczących dbania o naturę. Ten tekst również postara się spojrzeć na to na swój sposób. Od dłuższego czasu staram się funkcjonować bardziej ekologicznie. Wszytko zaczyna się od małych gestów, które mogą sprawdzić się również u was. Zakręcanie wody w trakcie mycia zębów, niekupowanie wody z butelkach i przygotowywanie sobie jedzenia w domu żeby nie musieć kupować niczego w plastiku w drodze do pracy – to malutkie rzeczy, które w większej skali robią różnicę. Sprawiają również, że dużo łatwiej nam się jest przestawić na rzeczy „większe”, które wcześniej mogłyby być dla nas nie do pomyślenia.

Foodsharing

Foodsharing sprawia, że produkty żywnościowe zamiast się zmarnować trafiają do osób, które z nich jeszcze skorzystają. Jadłodzielnie to specjalnie oznaczone lodówki i szafki. Powstają w często uczęszczanych punktach danego miasta, np. na uczelniach, w akademikach, przy bazarach. Podzielić żywnością mogą się zarówno sklepy czy restauracje, jak osoby prywatne. Żywnością może poczęstować się każdy, nie tylko osoby ubogie. Jeżeli uważacie, że dobrze wykorzystacie dany produkt i dzięki temu nie pójdzie do śmieci – droga wolna. Jadłodzielnia posiada rzecz jasna mapkę, na której zaznaczone są wszystkie ich i im podobne punkty. To najłatwiejszy sposób na sprawdzenie, czy w waszej okolicy znajduje się szafka lub lodówka do foodsharingu. Przedstawiciele inicjatywy zapytani przeze mnie o to, czy zauważają zmiany w kształtowaniu świadomości publicznej odpowiedzieli:

Tak, zdecydowanie. Kiedy zaczynaliśmy, to temat właściwie nie istniał w świadomości publicznej. Teraz istnieje i jest ważny. Świadectwem tego, ale na innym poziomie jest też nowa ustawa nakazująca dużym sklepom oddawanie zdatnej do spożycia ale niemożliwej do sprzedania żywności. Mamy nadzieję, że ta świadomość będzie jeszcze rosnąć.

Jak się też okazało, całej akcji nie zniszczyła też panująca pandemia.

Myślę, że w tej na prawdę wyjątkowej sytuacji ludzie już mniej myślą o ekologii ale za to więcej o osobach, dla których obecna sytuacja jest szczególnie trudna. Głównym celem Foodsharingu jest walczenie z niemarnowaniem żywności, ale w tym wyjątkowym czasie wielu wolontariuszy i wolontariuszek zawoziło jedzenie odbierane ze sklepów czy zamykających się restauracji do miejsc, które wspierają osoby potrzebujące i osoby bezdomne.

W podobny sposób działa aplikacja Too Good To Go. Aplikacja oferuje ciekawą usługę – paczkę niespodziankę. Wiedząc, że każdego dnia restauracje i sklepy wyrzucają codziennie w pełni zdatne do spożywania produkty, twórcy zdecydowali się stworzyć tajemnicze pakunki dla swoich fanów. W paczce-niespodziance znajdują się właśnie takie produkty, ale nigdy nie wiadomo, jakie konkretnie dania czy produkty się tam pojawią.

Śledzenie śladu węglowego

Warto również pamiętać o zostawianym przez nas śladzie węglowym. Codziennie generujemy go całkiem sporo, a to zdecydowanie nie jest przyjazne środowisku. W tym przypadku nie ma stron czy aplikacji idealnych, jednak pojawiają się takie, które mogą nam po prostu ułatwić tę szlachetną misję. W ten sposób funkcjonuje na przykład Carbon Footprint Calculator, który pozwala mniej więcej obliczyć, ile śladu węglowego zostawiam po sobie przy codziennych czynnościach. Nie jest też żadną tajemnicą, że sporo śladu węglowego emitują samoloty. LOT wychodzi temu na przeciw, oferując specjalne dopłaty do biletów. Ich specjalny program polega na tym, że podczas zakupu biletu każdy pasażer może uiścić dobrowolną opłatę, która wspomoże działania proekologiczne oraz realizację projektów mających na celu kompensację emisji CO2.

Ekologiczne zakupy

Codzienne zakupy zdecydowanie nie są czymś, z czego można zrezygnować. Możemy powstrzymywać się od kupowania butelkowanej wody i dwa razy zastanowić się, czy wybrany przez nas gadżet jest nam konieczne potrzebny do szczęścia. Chcąc po prostu ulepszyć zakupy, których i tak dokonujemy, również możemy posłużyć się technologią. Internet pęka w szwach od praktycznych porad, a w sklepach z aplikacjami znajdziemy całą masę ułatwień życia.

Nautralnie! jest aplikacją, która pomaga w odnalezieniu ekologicznych sklepów czy restauracji w naszej okolicy. W łatwy i przejrzysty sposób prezentuje miejsca, do których warto się udać, jeżeli chcemy zaopatrzyć się w bardziej ekologiczną żywność czy codzienne produkty. W aplikacji można komentować i oceniać a także wstawiać kolejne miejsca warte uwagi. Zaangażowana społeczność pozwala aplikacji prężnie się rozwijać i nadążać za aktualnymi trendami.

Aplikacja Bunny Free spodoba się każdemu, kto chciałby zacząć unikać produktów testowanych na zwierzętach. Stworzona przez PETĘ baza pozwala w szybki sposób wyszukać daną rzecz i upewnić się, czy kupując ją, przyczynimy się do tego niezbyt chlubnego biznesu. Szybko na szczęście okazuje się, że w sklepach jest masa produktów, które nie są testowane na zwierzakach i wcale nie są to rzeczy gorszej jakości ani dużo droższe.

Eko tryb życia

Wiele aplikacji pozwala nam po prostu ogarnąć codzienne czynności, bez konkretnego ukierunkowania się. To zbiory porad i wyzwań, które możemy przyjąć, aby w dużo przyjemniejszy sposób nauczyć się, jak skutecznie żyć ekologicznie, wcale nie musząc sprawiać tym sobie wielkiego kłopotu. Najlepszym przykładem takiej apki jest JouleBug. Aplikacja edukuje i ułatwia użytkownikom wyrobić w sobie nowe przyzwyczajenia. Pozwala na rywalizację ze znajomymi i prywatne wyzwania, upodabniając się do apek dla sportowców, uatrakcyjniając zabawę i dodatkowo motywując.

Eko-Polak z kolei to aplikacja, która sprawdzi naszą wiedzę w sprawach ekologii. Kiedy już trochę się douczymy, możemy rzucić sami sobie wyzwanie i upewnić się, że faktycznie mniej więcej już rozumiemy, jak to wszystko funkcjonuje. Testy pozwolą nam zdobyć cenną wiedzę i utrwalić zdobyte informacje, a im lepiej nam pójdzie, tym większa szansa na uzyskanie kodów rabatowych na zakupy w sklepie internetowym SOLVE Elektronika!

Ecosia to przyjazna środowisku wyszukiwarka internetowa. Ecosia zarabia m.in. dzięki wynikom wyszukiwania i witrynom reklamowym oraz dzięki programom partnerskim realizowanym ze sklepami internetowymi. Wyszukując coś przez Ecosię przyczyniamy się do sadzenia większej liczby drzew, które są niezbędne do dobrego funkcjonowania naszej planety. Od początku istnienia wyszukiwarki zostało posadzonych około 80 milionów drzew. To dopiero niezły wynik, aż chce się wyszukiwać!