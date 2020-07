Myślę, że studia Industrial Light & Magic.nie trzeba nikomu przedstawiać. To właśnie ono jest odpowiedzialne za prawdziwe przełomy w dziedzinie efektów specjalnych – wystarczy choćby przypomnieć sobie pierwszego (choć niepełnego, ale wciąż) komputerowo wygenerowanego głównego bohatera w Terminator 2: Dzień sądu czy cyfrowe dinozaury w Parku Jurajskim. Studio ma w swoim portfolio ma też takie hity jak Gwiezdne Wojny, Star Trek czy Avatar. Udało się im też zdobyć wiele Oscarów za efekty specjalne.

Industrial Light & Magic zrobi efekty specjalne do drugiego sezonu Wiedźmina na Netflix

Ogromny sukces serialu Wiedźmin na Netflix raczej przepowiadał, że twórcy będą mieli większy budżet i jeszcze większe wymagania wobec siebie. Skoro więc w pierwszym sezonie pojawiły się efekty specjalne, to chyba każdy chciałby w kontynuacji by były najlepsze. I wygląda na to, że takie właśnie będą, a to wszystko dzięki współpracy właśnie ze wspomnianym wyżej studiem Industrial Light & Magic. Za wcześniejsze wizualizacje produkcji będzie natomiast odpowiedzialne studio The Third Floor, które pracowało przy takich dużych produkcjach, jak Łotr Jeden, czy Spider-Man: Daleko od Domu. Jak więc widzicie wokół serialu Wiedźmin zbierają się najlepsze filmowe ekipy, co musi przełożyć się na jeszcze lepsze wykonanie drugiego sezonu.

Poza nimi będziemy mogli podziwiać prace Platige Image, Cinesite, One of Us oraz Clear Angel Studio. Zapowiada się więc wizualna perełka i oby tylko wszystko inne było w stanie za tym nadążyć. Bo co nam z pięknego serialu, który nie będzie potrafił przyciągnąć widza do ekranu. Ale myślę, że po bardzo dobrym pierwszym sezonie nikt nie ma takich wątpliwości i z niecierpliwością czeka na dalszą opowieść.

