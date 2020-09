Jednak dużo ważniejszą kwestią jest dla mnie, że Edge to po prostu… bardzo udany produkt. I samo to nie jest tak ważne jak fakt, że zastępuje on porażkę, jaką stał się Internet Explorer i jeszcze większą porażkę, jaką był pierwszy Edge. Te dwie rzeczy wizerunkowo ciążą wciąż bardzo mocno Microsoftowi. Bo jak to tak, megakorporacja, a nie potrafi porządnej przeglądarki zrobić. No więc wzięli i zrobili. A właściwie – robią. Nie ma tygodnia byśmy na łamach Antyweb nie opisywali nowości wdrażanych do Edge. Ulepszone ustawienia synchronizacji, świetna multiplatformowość, poprawione zarządzanie hasłami czy wbudowane narzędzie do robienia screenshotów – to tylko niektóre z funkcji które pojawiły się tam w ostatnim czasie. Dodajmy do tego pozytywne oceny osób, które przeglądarki używają i mamy przepis na naprawdę udane oprogramowanie, które ma szanse zmyć niesmak po poprzednikach.

To znaczy – miałoby, gdyby ktoś dał mu szansę

Chodzi o to, że w głowach wielu osób Microsoft nie figuruje już jako firma, której warto zaufać, jeżeli chodzi o przeglądarki mobilne. Ci, którzy ewentualnie chcieli się skusić, zostali zniechęceni pierwszą inkarnacją Edge’a. I dlatego właśnie nie do końca jestem w stanie być zły na Microsoft za to, że chce pokazać ludziom, że nowy Edge nie ma nic wspólnego ze starym oraz nakłonić ich, żeby chociaż go spróbowali. Zobaczcie, że w miejscu reklam Edge’a mogłyby znajdować się reklamy każdego innego produktu Microsoftu na którym ten zarabia – Office, Azure, GamePass. A jednak – jedną z najmocniej promowanych rzeczy jest… darmowa przeglądarka.

Dlatego jestem w stanie zrozumieć zarówno odbiorców, którym może nie podobać się, że Microsoft tak mocno promuje Edge’a, ale jestem zdania, że postawiony na miejscu rady nadzorczej – robiłbym dokładnie to samo. Edge to bowiem powrót firmy na salony, jeżeli chodzi o jedną z najbardziej podstawowych funkcji komputera. Jest więc o co walczyć.