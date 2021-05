Chcesz pomóc sadzić drzewa? Może spróbuj zmienić wyszukiwarkę

Nasz klimat się zmienia i jako społeczeństwo jesteśmy tego (chyba) coraz bardziej świadomi. Dlatego też bardzo cieszy każda inicjatywa, która ma na celu zapobiegnięcie postępującej degradacji środowiska naturalnego. Jedną z takich inicjatyw było chociażby #teemtrees – grupa youtuberów dzięki wsparciu społeczności posadziła w ciągu dwóch lat ponad 22 miliony drzew. Jednak im więcej organizacji będzie w stanie się w to zaangażować, tym większe szanse na to, że zmiany klimatu da się złagodzić. Niedawno swoimi wynikami podzieliła się jedna z alternatywnych dla Google wyszukiwarek, która większość swoich przychodów przekazuje właśnie na cele ekologiczne. I trzeba przyznać – są imponujące.

Ecosia posadziła już ponad 125 milionów drzew. Średnio – jedno dwie sekundy

Ecosia to mało znana u nas niemiecka firma, która stoi za wyszukiwarką o tej samej nazwie. Na rynku działa od 2009 roku. To, co ją wyróżnia to fakt, że znaczną większość swoich przychodów oddaje organizacjom non-profit zajmujących się właśnie sadzeniem drzew. W kwietniu wyszukiwarka zanotowała 2,25 mln euro przychodu, z czego 47 proc. (czyli ok. 80 proc. zysku) przekazała na sadzenie drzew. Ponieważ firma co miesiąc publikuje dokładne raporty na temat tego, na co idą pieniądze i jakie są efekty ich pracy, wiemy, że od momentu swojego powstania w 2009 r. udało im się posadzić ponad 125 mln drzew. Oznacza to, że firma sadzi jedno drzewo co dwie sekundy. Robi to dzięki reklamom, które do Ecosii dostarcza Bing. Jak przyznaje prezes, pomimo tego, że niektóre hasła są bardziej, a niektóre mniej lukratywne, średnio z jednego wyszukiwania platforma pozyskuje 0.005 euro. Jeżeli chodzi o samo sadzenie drzew, firma kieruje się bardzo jasnymi zasadami, nie sadząc inwazyjnych gatunków i dbając o bioróżnorodność regionów. Działa głównie w regionach Afryki czy Ameryki Południowej, gdzie sadzi 750 różnych gatunków drzew.