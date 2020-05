EasyJet ofiarą cyberataku. Poszkodowanych ponad 9 milionów pasażerów

Firma informuje wszystkich poszkodowanych pasażerów o zaistniałym problemie

Jeżeli należycie do grona klientów których dane trafiły w ręce przestępców — to możecie spodziewać się kontaktu ze strony firmy. EasyJet zobowiązany jest poinformować każdego poszkodowanego — i jak czytamy we wspomnianym oświadczeniu, akcje w tym zakresie już zostały podjęte. Z dobrych (a może raczej mniej przygnębiających?) wiadomości: na tę chwilę nie ma żadnych dowodów, że wykradzione dane zostały gdzieś wykorzystane. W przypadku kart i danych pasażerów — o zagrożeniach specjalnie mówić nie trzeba, bo wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak opłakane w skutkach mogą one być. W kwestii wycieków adresów e-mail i samych planów podróży, firma doradza dodatkową czujność — jak wiadomo ataki phishingowe to już codzienność, a w obliczu takiego wycieku stanowią jeszcze większe ryzyko.

Smutna rzeczywistość

To nie jest pierwszy wyciek linii lotniczej na świecie — i prawdopodobnie też, niestety, nie ostatni. Nie dalej niż w 2019 roku ogromną wpadkę w tej kwestii zaliczyły (również brytyjskie) linie — British Airways, za które zostały ukarane grzywną 183 milionów funtów (ponad 930 milionami złotych). Kwestia bezpieczeństwa w sieci wciąż pozostaje otwartą — pomijając rzeczy na które wpływu absolutnie żadnego nie mamy, w innych przypadkach… po prostu trzeba być czujnym. Firma ostrzega też, by ostrożnie podchodzić do wszelkich informacji które będą podpisane EasyJet lub EasyJet Holidays — nie wykluczają, że przestępcy będą chcieli w ten sposób osłabić czujność poszkodowanych.