Easter egg – co to jest? Zobacz, jakie najciekawsze easter eggi pojawiły się w grach na przestrzeni lat

Jeżeli gramy w gry, oglądamy filmy czy seriale, bardzo ważna dla nas, jako widza, jest immersja, czyli wczucie się w to, co widzimy. Przez chwilę zawieszamy naszą wiedzę o świecie rzeczywistym i wierzymy, że to, co dzieje się na ekranie ma miejsce naprawdę. Tylko w taki sposób jesteśmy jakkolwiek w stanie przeżyć przygody głównego bohatera/bohaterki, przejąć się losem postaci i opowiadaną przez nie historią. Jednocześnie, dla twórców dana gra, film czy serial to swego rodzaju czyste płótno, na którym umieszczają nie tylko historię, ale też – wiele nawiązań czy elementów, które przełamują 4 ścianę i są „nagrodą” dla spostrzegawczych. Przez lata ukuło się, że na takie nawiązania, ciekawostki i gagi mówi się „easter eggi”, ponieważ tak jak jaja wielkanocne, ciekawostki te są elementem poszukiwań pasjonatów i fanów danej produkcji. Dlatego też dziś prawie żaden duży film, serial czy gra nie może obejść bez swoich easter eggów, bo ich umieszczenie jest czymś, czego fani zwyczajnie oczekują. Dlatego ciężko jest wręcz znaleźć dziś produkcję, która ich nie posiada.

Easter egg – trochę historii

Historia pierwszego easter egga w grze wideo jest dobrze znana graczom, ale myślę, że warto ją opowiedzieć. Pierwszy easter egg przypisywany jest Warrenowi Robinettowi, pracownikowi Atarii. W latach 70’tych pracował on nad grą Adventure. Produkcja była od samego początku planowana jako duży hit, jednak w tamtym czasie firmy produkujące gry nie zaznaczały, jacy ludzie pracowali przy ich stworzeniu. Takie praktyki miały przeciwdziałać późniejszym żądaniom programistów udziału w zyskach. Warren nie chciał się zgodzić na ten stan rzeczy i kodując Adventure umieścił w grze specjalny poziom. Aby go odblokować gracz musi wykonać szereg dokładnie zaplanowanych akcji, których nagrodą jest dostęp do pomieszczenia w którym widnieje napis „Created by Warren Robinett”.

Easter Egg musiał być na tyle łatwy do znalezienia, by mogli to zrobić gracze, a jednocześnie tak trudny, by nie zrobili tego testerzy Atarii. Całość się powiodła i po tym, jak tajemniczy pokój został odkryty przez pewnego 15-latka, wieść o nim rozeszła się pocztą pantoflową wśród fanów produkcji. Sam Warren zaznacza, że prawdopodobnie nie jest pierwszą osobą, która ukryła sekret w programie komputerowym, ale jego dzieło jako pierwsze zostało okrzyknięte mianem easter egga i zainspirowało wielu innych twórców. Od tamtej pory wydano dziesiątki tysięcy gier z easter eggami. Oto niektóre z nich.

Najlepsze easter eggi w grach

Nie da się podsumować wszystkich najlepszych easter eggów ze wszystkich gier, bo nikt takiego artykułu by nie przeczytał. Dlatego postanowiłem wybrać najciekawsze smaczki z niektórych sławnych produkcji i takie, które zapadły mi w pamięć.

GTA San Andreas

Seria GTA jest wręcz znana z zalewania otwartego świata easter eggami i ciężko jest z tej produkcji wybrać ten najlepszy. Ten, który zapadł mi najbardziej w pamięć umiejscowiony został na Gant Bridge w San Fierro i jest nim tabliczka „Nie ma tutaj easter eggów. Idź stąd”.

Wiedźmin 3

W Wiedźminie 3 również jest bardzo dużo smaczków i nawiązań do innych dzieł popkultury. Jednym z moich ulubionych jest to do Latającegp Cyrku Monthyego Pythona i Świętego Graala, gdzie we wsi Benek odtworzona została sławna scena z Białym Zającem.

DOOM

DOOM z 2016 r. to gra, która bardzo mocno puszcza oczko do graczy i nie traktuje siebie zbyt poważnie. Dlatego też w jednym z miejsc w grze możemy nawet… zagrać w klasyczne poziomy z DOOM 1 i 2.

Half-Life

Jeżeli uważnie przyjrzymy się początkowemu poziomowi w grze, zauważymy, że na szafkach w przebieralni mamy nazwiska developerów pracujących przy produkcji.

Dead Space

W trakcie gry postać Nicole jest wielokrotnie przywoływana w pamięci głównego bohatera – Isaaca. Jeżeli weźmiemy pierwsze litery z nazw rozdziałów i przeczytamy je w po kolei ułoży nam się napis „Nicole is dead”.

Dying Light

Jeżeli wskoczymy do jednej z rur na starym mieście, przeniesie nas ona do specjalnie przygotowanego poziomu, mającego być przedstawieniem poziomu 1-1 z Super Mario Bros.

Dead Island

Osiągnięcia w grze to jeden wielki zbiór nawiązań do innych produkcji. Mamy tu więc: „Right 4 Life”, „Everybody Lies”, „Can’t Touch This” czy “There and Back Again”.

Horizon Zero Dawn

Po mapie gry porozrzucane są przedmioty z innej produkcji na tym samym silniku, a mianowicie – Death Stranding.

Minecratf/Terrarria

Te dwie gry współdzielą easter egga. Ze względu na to, że są do siebie porównywane i w obu na ekranach startowych pojawia się losowo wybrany tekst, co jakiś czas graczy Minecrafta może przywitać komunikat „Also try Terraria”, a graczy Terrarii: „Also try Minecraft”.

Easter egg w kulturze masowej to nie tylko gry

Warto zaznaczyć, że takie nawiązania pojawiają się nie tylko w grach, ale też – bardzo często można je znaleźć w filmach czy serialach. Oczywiście, tu muszą być nieco lepiej zakamuflowane, ponieważ widz nie może samodzielnie eksplorować świata. Dlatego scenarzyści często uciekają się do bardzo ciekawych sztuczek.

Liga Sprawiedliwych

W jednym z odcinków animowanego serialu Liga Sprawiedliwych Batman jako kodu dostępu do swojego komputera używa hasła Delta Charlie / Two Seven / Five / One Nine Three Nine. 27. zeszyt Detective Comics wydany w maju 1939 roku był pierwszym komiksem w którym pojawił się Batman.

Disney

Fani uważają, że wszystkie filmy Disneya dzieją się w tym samym uniwersum, ponieważ twórcy sumiennie umieszczają w każdym filmie nawiązania do innych swoich produkcji.

Filmy Marvela

Do momentu swojej śmierci w 2018 r. Stan Lee, współtwórca większości postaci Marvel Comics, pojawiał się jako easter egg we wszystkich filmach Marvel Cinematic Universe.

Indiana Jones: Poszukiwacze zaginionej Arki

W serii filmów o przygodach archeologa znajduje się szereg nawiązań do Star Wars. W jednej ze scen w Poszukiwaczach na filarze świątyni wyraźnie widać, że zamiast jednego z hieroglifów mamy wizerunek R2D2 i C3PO

Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz

W jednej ze scen możemy obserwować, jak wygląda grób Nicka Fury’ego, na którym jest napisany jest cytat z Księgi Ezekiela. Jest to nawiązanie do filmu Pulp Fiction, w którym Jules Winnfield, również grany przez Samuela L. Jacksona, również używał tego cytatu.

Jak już mówiłem – nie da się pokazać absolutnie każdego easter egga z każdego filmu czy gry, dlatego chciałbym was zapytać – jakie są wasze ulubione momenty, w którym twórcy puszczają do was oczko bądź nawiązują do zupełnie innych produkcji?